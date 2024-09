Grignasco piange Franco Borsato, persona attiva a Mollia d’Arrigo. Il funerale è stato celebrato nella chiesa del cimitero.

Grignasco piange Franco Borsato, persona attiva a Mollia d’Arrigo

Per la comunità di Mollia d’Arrigo a Grignasco sono giorni di lutto per la scomparsa di Franco Borsato. L’uomo è deceduto martedì all’età di 72 anni, lasciando un grande vuoto nella frazione grignaschese. Sono molti infatti coloro che lo ricordano tra le persone più attive durante le festa di Mollia d’Arrigo ma anche di Bovagliano.

Non pochi sono coloro che lo ricordano tra l’altro come banditore durante l’incanto delle offerte di entrambe le ricorrenze. Insomma una persona che ha svolto il ruolo al fianco della parrocchia di Grignasco in diverse occasioni, sempre con gentilezza e il sorriso. Parecchie le testimonianze d’affetto sui social da parte di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo.

LEGGI ANCHE: Grignasco ricorda suor Matilde, ex superiora del monastero

Ieri pomeriggio celebrato il funerale

Franco Borsato lascia la moglie Seba, le figlie Francesca, Roberta con Bledar, Viviana con Alessandro, i fratelli Roberto, Teresa e Graziella. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri nella chiesa del cimitero di Grignasco. La cerimonia funebre è stata preceduta dalla recita del rosario.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook