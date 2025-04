Grignasco ricorda Rita Saglietti, volontaria al Centro studi e in Sre. Impiegata all’anagrafe comunale, gestì poi un’agenzia di assicurazioni. E’ morta a 77 anni.

Volontaria nel Servizio radio emergenza e nel Centro studi, era un volto ben noto in paese. Ora Grignasco ricorda Rita Saglietti, morta improvvisamente a 77 anni l’altra settimana.

Da giovane aveva prestato servizio all’ufficio anagrafe del Comune di Grignasco entrando a contatto con numerose di persone. In un secondo momento aveva abbracciato la professione del padre che era un agente di Reale Mutua. Una professione questa che aveva amato e aveva fatto sua, divenendo ben presto una dei punti di riferimento più importanti della zona nel panorama assicurativo. La passione per il suo lavoro peraltro era riuscita a trasmetterla al figlio Carlo.

Un punto di riferimento in zona

Sono stati tanti gli imprenditori ma anche i privati cittadini che si sono affidati nel corso degli anni a Rita per le proprie polizze. Lei era davvero sempre disponibile e gentile, sia quando si aveva modo di incrociarla in ufficio, in via Vittorio Emanuele, sia quando passava personalmente nelle attività. Una parola, un gesto e sempre un sorriso lieve erano i tratti che l’hanno sempre contraddistinta.

L’impegno nel volontariato

Oltre al lavoro, la grignaschese era particolarmente conosciuta anche nel mondo del volontariato a cui aveva dedicato molti anni della sua esistenza. « E’ stata volontaria da più di 20 anni in Sre. Aveva cominciato nel luglio 2004, prima come centralinista tutti i sabati – fa sapere il Servizio di radio emergenza -, adesso collaborava nella gestione contabile dell’associazione. Anche il figlio Carlo è nostro volontario in ambulanza come autista soccorritore e facente parte del nostro collegio dei probiviri. Siamo rimasti davvero sconvolti dalla triste notizia, ci uniamo al dolore della famiglia».

Rita inoltre era particolarmente legata alla cultura tanto che da qualche tempo era anche parte del Centro studi di Grignasco ricoprendo un ruolo importante nel direttivo. Ancora lo scorso giugno in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche era stata tra le elette. Legata al paese, era solita infatti prendere parte alle iniziative e alle manifestazioni che venivano organizzate dalle diverse associazioni.

