Il mondo dell’industria ricorda Piero Zanolo, patron della Metaltecnica

Il mondo dell’imprenditoria valsesiana in lutto: la scorsa settimana è stato celebrato a Grignasco il funerale di Piero Zanolo, patron della Metaltecnica srl. Il grignaschese si è spento a 88 anni lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Fu il fondatore dell’azienda che ha sede a Prato Sesia.

La storia della realtà industriale era cominciata proprio con Piero nel 1963. Con l’invenzione di una saracinesca in ottone a due flange contribuì alla crescita e alla fortuna della sua azienda conosciuta in tutto il mondo.

Il lavoro per creare prodotti d’eccellenza

Per Zanolo il lavoro in azione è stata una delle sue ragioni di vita. E ha sempre cercato di operare con lo scopo di raggiungere l’eccellenza in ogni singola fase del ciclo produttivo. Dalla progettazione, produzione, controllo qualità̀, servizio celere ed attenzione al cliente: ogni aspetto doveva essere al meglio. L’uomo trasmise questa passione anche ai figli e quindi ai nipoti.

Giovanni, Marco e Lisa si unirono al padre nella conduzione e gestione dell’azienda, ampliandosi in nuovi mercati con una gamma sempre più completa di prodotti e facendo conoscere la Metaltecnica in tutto il mondo. Dal 2017, anche i nipoti entrarono a far parte dell’azienda, diventando ben presto una preziosa risorsa.

Uno stabilimento punto di riferimento per molte famiglie

Il percorso tracciato da Piero Zanolo ha portato lo stabilimento valsesiano a crescere diventando anche un punto di riferimento non solo in ambito industriale ma anche occupazionale. Molte sono state le persone che hanno conosciuto Piero nel corso della vita e tanti ne ricordano la dedizione e la professionalità sempre posta nella azienda oltre che l’amore per la sua famiglia.

L’uomo si è spento improvvisamente lunedì scorso. Ha lasciato la moglie Franca, i figli Giovanni, Marco, Lisa con le rispettive famiglie. Il funerale è stato celebrato giovedì nella chiesa del cimitero di Grignasco, dove l’uomo è stato deposto.

