Grignasco e l’Sre ricordano Vincenzo, centralista che se n’è andato a soli 58 anni. Le sirene delle ambulanze per l’ultimo saluto. «Una persona gentilissima e ricca di interessi».

Grignasco e l’Sre ricordano Vincenzo, centralista che se n’è andato a soli 58 anni

Dolore a Grignasco e dintorni per la scomparsa di Vincenzo Failla, deceduto a 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Un uomo molto conosciuto in paese: per vent’anni è stato iscritto come volontario al Servizio di radio emergenza, dove si era fatto apprezzare per la sua disponibilità e gentilezza.

«Finché ha potuto, ci ha dato una mano nel ruolo di centralinista – fa sapere il sodalizio presieduto da Guido Vigna -. Vincenzo era una persona sempre gentile e disponibile con tutti. Apprendere la triste notizia sulla sua scomparsa lascia tutti noi senza parole. Non possiamo che stringerci alla famiglia per la perdita subita».

“Sempre di buon umore”

Vincenzo Failla aveva lavorato in una azienda metalmeccanica della zona, la Ivr, prima di cominciare a combattere contro un brutto male. «Era un grande uomo – racconta Federica Balma Perazzi, amica del defunto -. Io lo chiamavo sempre “Vinci” perché speravamo che vincesse questa battaglia, e anche lui ci credeva. Purtroppo alla fine il male lo ha intrappolato nel suo corpo».

L’uomo infatti era costretto a muoversi utilizzando una carrozzina. «Era formidabile – continua l’amica -. Si preoccupava sempre per gli altri e non era mai di cattivo umore seppur le sue condizioni di salute non fossero certamente delle migliori. Era poi una persona profonda e sensibile. Da qualche tempo era allettato, eppure riusciva ad appassionarsi sempre ad ogni aspetto della vita».

Il saluto delle sirene Sre

Il sorriso è uno dei tratti distintivi che lo hanno sempre contraddistinto. «Lavorava alla Ivr e da giovane amava andare in montagna e coltivava tantissimi altri interessi – prosegue l’amica -. Era devoto e pregava molto».

Purtroppo mercoledì scorso Vincenzo si è spento, lasciando i fratelli Giuseppe, Stefano con Simona, Sebastiana con Fabrizio, Rosaria con Stefano, i nipoti Yuri, Chiara, Fabio e Federico.

Alla cerimonia funebre era presente anche una rappresentanza della “sua” associazione, il Servizio di radio emergenza, che si è presentato con anche alcune ambulanze per rendergli il giusto onore. A conclusione delle esequie, le sirene dei mezzi hanno risuonano salutando l’instancabile volontario.

