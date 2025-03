Il parroco di Serravalle torna in paese dopo un periodo di cura. Don Ambrogio aveva dovuto assentarsi per qualche settimana. «Grazie a tutti per l’affetto».

Il parroco di Serravalle torna in paese dopo un periodo di cura

Il parroco torna a Serravalle e riprende a celebrare dopo un periodo di ricovero in una struttura ospedaliera. Nelle scorse settimane don Ambrogio Asei Dantoni era stato ricoverato nella clinica Trompone di Moncrivello. A causa infatti di problemi di salute sopraggiunti nei giorni precedenti, era stato trasferito nella struttura sanitaria vercellese per accertamenti e controlli.

Nel corso della sua permanenza a Serravalle e nelle frazioni comunque non sono state sospese le funzioni. Le messe sono proseguite ed è stato comunque garantito il servizio liturgico a tutti. Durante il periodo di cure, nell’istituto, don Asei Dantoni era già stato raggiunto da una serie di testimonianze di vicinanza da parte dei suoi parrocchiani.

Ora il sacerdote sta migliorado

E ora che è tornato sono stati parecchi coloro che sono passati a trovarlo o con una semplice chiamata lo hanno riaccolto in paese.

«Le mie condizioni sono migliorate, ho ancora qualche problemino ma pian piano mi sto riprendendo – spiega il sacerdote -. Un passo alla volta sono riuscito anche a ricominciare a celebrare qualche funzione. Ovviamente non ho ricominciato tutto a spron battuto, perché comunque anche i medici mi hanno riferito che devo procedere con calma, ma non mi arrendo e proseguo il compito che mi è stato affidato con gioia e serenità».

«Grazie a tutti per l’affetto»

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. «Desidero rivolgere un profondo ringraziamento a tutta la comunità di Serravalle per la vicinanza e il sostegno dimostrato – conclude il sacerdote -. Un caloroso ringraziamento va anche ad ogni collaboratore che è riuscito ad aiutarmi in questo periodo delicato. Ogni gesto, ogni telefonata e ogni aiuto dato è stato davvero prezioso. Spero proprio di tornare in pista al cento per cento come prima. Cercheremo di fare il possibile».

