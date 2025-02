Apprensione a Serravalle per il parroco ricoverato in una casa di cura. Don Ambrogio per il momento viene sostituito da don Gianluca e da diaconi.

Apprensione a Serravalle per il parroco ricoverato in una casa di cura

Don Ambrogio Asei Dantoni ricoverato alla casa di cura Trompone di Moncrivello. Non è un periodo particolarmente semplice per Serravalle. Dopo la perdita di parecchie persone molto conosciute in paese, ora arriva un’altra brutta notizia. Il parroco è stato colto da alcune complicazioni di salute tali da richiedere una assistenza sanitaria specifica.

A causa di problemi di salute sopraggiunti nei giorni scorsi, don Ambrogio è quindi stato trasferito nella struttura presente nel piccolo paese vercellese. Il sacerdote ha cominciato il suo percorso venerdì, le sue condizioni non risultano particolarmente preoccupanti, però per ora la sua permanenza nella casa di cura non è stata quantificata nello specifico.

Il parroco sarà sottoposto ad una serie di controlli ed il personale prenderà tutte le misure utili per migliorare il suo stato di salute. Serravalle è comunque in apprensione e spera di poter riabbracciare presto il punto di riferimento religioso.

Funzioni con don Gonzino

A sostituire a partire da questo fine settimana il parroco è monsignor Gianluca Gonzino, con l’aiuto prezioso dei diaconi Emilio Forte e Marco Avondo. Nel caso in cui non si riuscisse a coprire tutte le funzioni con queste tre persone, la diocesi invierà sostituti per garantire comunque la recita delle funzioni liturgiche.

Una preghiera per il “don”

Nel pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio, la comunità è invitata a partecipare e unirsi alla preghiera che è prevista in casa di riposo “Don Florindo Piolo”. Anche quest’anno infatti in concomitanza con la Giornata mondiale del Malato, la parrocchia di Serravalle organizza un momento di raccoglimento per chi sta affrontando un momento particolarmente difficile a livello di salute.

Oggi a partire dalle 16, nella residenza di via Sant’Antonio, verrà celebrata una funzione aperta a tutti oltre che agli ospiti della struttura. In questa occasione i presenti rivolgeranno un pensiero a tutti coloro che appunto stanno affrontando una malattia e in particolare a don Ambrogio Asei Dantoni.

