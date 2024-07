In fiamme un alloggio nelle case popolari a Serravalle. Momenti di paura nello stabile, sul posto i vigili del fuoco di Varallo e di Romagnano.

Momento di paura nella mattinata di ieri, giovedì 17 luglio, intorno alle 12 per un incendio che si è sviluppato in un alloggio a Serravalle. Era circa mezzogiorno quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo ha dovuto intervenire con una autopompa e una autobotte per un incendio scoppiato in un appartamento delle casa popolari di via Ducale.

L’inquilino nel frattempo era riuscito già a mettersi in salvo, portandosi in strada.

L’intervento dei vigili del fuoco

Arrivata sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha spento l’incendio, evitando che si propagasse ad altri appartamenti adiacenti. Si è proceduto poi alla messa in sicurezza della zona interessata. Nel frattempo la palazzina è stata evacuata, per evitare qualsiasi rischio alle persone.

In supporto alla squadra del distaccamento di Varallo Sesia ha collaborato anche una squadra del distaccamento volontario di Romagnano Sesia con il cestello per raggiungere i piani alti (come è noto, a Varallo c’è il problema della mancanza di autoscala). Presenti sul posto anche i carabinieri di Borgosesia e 118 per prestare le prime cure del caso ad alcune persone rimaste intossicate dal fumo, per fortuna non in modo grave.

Probabilmente il fuoco è partito dalla cucina: forse l’inquilino stava preparandosi qualcosa per il pranzo, e c’è stato qualche malfunzionamento. Si indaga ancora su questo aspetto. Diversi i danni provocati dalle fiamme all’alloggio.

