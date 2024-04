La parrocchia di Serravalle ricorda Serafino: coltivava i fiori per ornare la chiesa. Molto devoto, il 76enne aveva lavorato a lungo in Cartiera.

La parrocchia di Serravalle ricorda Serafino: coltivava i fiori per ornare la chiesa

La comunità di Serravalle ha duvoto salutare nelle scorse settimane Serafino Manganelli. L’uomo è deceduto a 79 anni lasciando un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano. Da qualche tempo stava combattendo contro una malattia.

Manganelli era una persona riservata: non amava infatti essere sotto le luci del riflettori, era gentile e molto devoto. Sino a che ha potuto era solito dare il proprio contributo in ambito parrocchiale. Chi lo ha riconosciuto infatti ricorda che amava prendersi cura del suo giardino ed i fiori più belli che riusciva a far crescere nella sua area verde, era solito metterli a disposizione della chiesa. Il tocco di colore in più che si poteva talvolta trovare nell’edificio religioso era ad opera infatti di Serafino.

LEGGI ANCHE: Serravalle piange la maestra Cinzia Mattioli: aveva solo 65 anni

Appassionato di canarini

L’uomo era particolarmente legato alla chiesa tanto che sino a quando la salute glielo ha permesso prendeva parte a tutte le celebrazioni con raccoglimento. Oltre al giardinaggio e al legame stretto con la parrocchia, era anche un appassionato di canarini.

C’è chi lo ricorda mentre si occupava con grande cura dei suoi volatili.

Prima di andare in pensione, come molti altri serravallesi, aveva lavorato alla Cartiera. Da qualche tempo purtroppo stava affrontando alcune problematiche di salute che lo hanno costretto a non seguire più le attività religiose come era solito fare. Negli ultimi tempi la sua condizione è peggiorata e alla fine si è spento.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook