Serravalle piange la storica edicolante Laura Berteletti. Aveva 80 anni, aveva gestito l’esercizio commerciale vicino alla chiesa con il marito Gianni Biglia.

Serravalle piange la storica edicolante Laura Berteletti

Giovedì 8 marzo la comunità di Serravalle ha dato l’addio a Laura Berteletti, morta all’età di 80 anni. In paese era molto conosciuta in quanto per oltre trent’anni fu titolare insieme al marito Gianni Biglia dell’edicola vicino alla chiesa parrocchiale. Gianni, noto poeta dialettale, se n’è andato nel maggio del 2022.

Laura era una grande lavoratrice: fino a pochi anni fa era solita aprire all’alba la sua attività e iniziare a mettere in ordine quotidiani e periodici, da vendere poi ai suoi clienti fino a sera.

Una commerciante che si faceva volere bene

Chi entrava nel suo negozio veniva accolto dal profumo della carta stampata e da un sorriso gentile che solo lei sapeva donare. Insomma, non era una commerciante qualsiasi ma una negoziante vecchio stampo. Teneva molto al suo negozio tanto che riuscì nel corso degli anni a tramutarsi in un vero punto di riferimento per i serravallesi.

Una buona parola, qualche consiglio e una pacca sulla spalla erano i modi con cui si rapportava la serravallese con i suoi clienti di tutte le età.

Il legame con il paese

Oltre ad avere l’anima per il commercio, era molto legata alle tradizioni del suo paese. Era lei per esempio che insieme ad altri volontari, prima tra tutti Pietra Palermo, aveva promosso una pesca benefica a favore dei lavori per la creazione dell’ascensore per sant’Euseo.

Chi in quel periodo frequentava l’edicola poteva trovare di tutto perché pur di coinvolgere la popolazione, Laura aveva messo in palio tantissimi premi. E con il tempo l’iniziativa riscosse ampio successo. Nel negozio in cui Laura ha sempre lavorato ogni giorno, dal lunedì alla domenica, si poteva trovare un po’ di tutto, anche i foglietti parrocchiali ma anche l’Armanach da Seraval, una pubblicazione a cura del Comitato Rondini.

Il passaggio alla figlia

Il legame con l’edicola venne trasmesso anche ad una delle figlie, Raffaella che la portò avanti sino allo scorso anno, quando poi per una serie di motivazioni l’attività abbassò le serrande per sempre.

Laura Berteletti se n’è andata lasciando le figlie Raffaella e Gabriella con Emilio e i nipoti Matteo e Tommaso.