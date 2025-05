Cade in una gola e finisce in acqua. Escursionista salvato in alta Valsessera. LE FOTO

Cade in una gola e finisce in acqua. Escursionista salvato in alta Valsessera. Intervento complesso nella mattinata di ieri, l’uomo era ferito a una gamba.

Era scivolato in una stretta gola, finendo in acqua e facendosi seriamente male a una gamba. Ecco il motivo dell’allarme che nella mattinata di ieri, domenica 4 maggio, ha mobilitato numerose squadre di operatori. Vigili del fuoco, carabinieri e personale del Soccorso alpino sono entrati in azione lungo la strada che dalla centrale idroelettrica del Piancone sale verso la diga delle Mischie, in alta Valsessera.

Il tutto tra i territori di Portula, Coggiola e Valdilana. L’uomo si era avventurato nei boschi per una camminata quando è caduto, scivolando lungo una stretta gola e finendo in acqua. Lamentava un forte dolore che non gli permetteva di proseguire la marcia. Per questo ha allertato i soccorritori.

Gli operatori mobilitati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone e i colleghi di Biella, oltre agli operatori del Soccorso alpino e i carabinieri della stazione di Valdilana. Non è stato facile trovare l’uomo, in quanto la zona era fitta di vegetazione. Numerosi anche i sorvoli effettuati dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco prima di individuare la zona in cui l’uomo era rimasto ferito.

Una volta individuato, l’infortunato è stato raggiunto e verricellato sull’elicottero che ha fatto tappa alla piazzola di soccorso di Trivero, nei pressi dell’ospedale. L’uomo è poi stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

Non è in pericolo di vita

L’uomo non era in pericolo di vita ed era pienamente consciente. L’intervento in cooperazione dei soccorsi ha permesso di concludere positivamente l’operazione di individuazione e recupero dell’infortunato. Numerose le persone che hanno notato la presenza dei soccorsi nei boschi e dell’elicottero sorvolare più volte l’area in cerca dell’infortunato.

