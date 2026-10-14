Finisce in una scarpata a Coggiola: ritrovato dopo un’ora di ricerche

Un uomo residente in provincia di Varese è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, martedì 13 ottobre, dopo essere finito in una scarpata a Coggiola. La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 17.30, mobilitando diverse squadre di soccorso impegnate nelle operazioni di ricerca e recupero.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe una caduta accidentale in una zona impervia boschiva. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Coggiola-Viera e di Borgosesia, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Le squadre hanno iniziato a perlustrare la zona per individuare il punto esatto in cui si trovava il ferito.

Individuato dopo circa un’ora

Le operazioni sono proseguite per circa sessanta minuti prima che l’uomo venisse finalmente localizzato. I soccorritori sono riusciti a raggiungerlo nella scarpata, verificandone le condizioni e predisponendo quindi le manovre necessarie per riportarlo in sicurezza verso la strada.

Il recupero ha richiesto particolare attenzione proprio per la posizione in cui era finito il ferito. Una volta raggiunto, è stato accompagnato fino alla sede stradale, dove ha potuto essere affidato alle cure del personale sanitario per una prima valutazione delle conseguenze della caduta.

LEGGI ANCHE: Tragedia sul Monte Bianco: parapendista di 23 anni muore sull’Aiguille du Midi

Trasportato al pronto soccorso di Borgosesia

L’uomo, classe 1954, è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia. I medici hanno disposto gli accertamenti necessari per verificare l’entità dei traumi riportati durante la caduta e stabilire le cure più appropriate.

Tra le possibili conseguenze viene indicata una sospetta frattura a una gamba, che dovrà essere confermata dagli esami eseguiti in ospedale. Le condizioni hanno comunque consentito il trasporto a Borgosesia, dopo il complesso intervento concluso con il recupero dalla scarpata.

Il lavoro congiunto delle squadre di soccorso

L’intervento ha coinvolto più realtà operative del territorio, chiamate a collaborare in una zona non immediatamente accessibile. Fondamentale è stata l’azione coordinata delle squadre, che ha permesso prima di individuare il ferito e successivamente di riportarlo in una posizione raggiungibile dai sanitari.

L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo in ospedale per le verifiche del caso. Dopo circa un’ora di ricerche è stato possibile raggiungerlo, evitando che la permanenza nella scarpata si prolungasse ulteriormente con il sopraggiungere della sera.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati