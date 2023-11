Ponzone, in pensione dopo 42 anni il parrucchiere Renzo Tonella. Da gennaio l’uomo lascia il suo salone al condominio “Primo sole”. Ma c’è già il successore: è Gabriele Foglia.

Ponzone, in pensione dopo 42 anni il parrucchiere Renzo Tonella

Dopo più di 40 anni dietro a una poltrona da barbiere Renzo Tonella da gennaio andrà in pensione, ma la sua attività a Ponzone nel condominio “Primo sole” proseguirà grazie a Gabriele Foglia, pronto a prendere il suo posto.

«Era il 16 febbraio del 1981 quando ho iniziato la mia attività – racconta Tonella -. All’epoca c’erano diversi barbieri a Ponzone, io ho iniziato da zero. Dopo aver fatto un po’ di esperienze mi sono messo in proprio».

Un’avventura lunga 42 anni

Un’avventura durata 42 anni. «E’ stato un lavoro bello perché sono stato sempre a contatto con le persone – riprende -. Ho conosciuto bambini che sono diventati padri e sono ancora miei clienti e con il quale è rimasto anche un rapporto di amicizia».

Ma qual è la qualità più apprezzata dai clienti? «Credo che il sapere ascoltare sia importante per chi fa un lavoro come il mio – riprende -. In questi anni sono diventato uno “psicologo”: ho ascoltato le preoccupazioni, i sogni e le gioie dei miei clienti». E Renzo Tonella è stato un buon compagno di viaggio per tutti: ha saputo ascoltare, intervenire al momento giusto. In fondo andare dal parrucchiere a volto è un modo anche per rilassarsi e parlare con una persona fidata. «Credo che molti miei clienti siano venuti da me in tutti questi anni per il mio modo di essere – riprende -. E non posso che ringraziarli tutti per la fiducia e per le giornate passate insieme».

L’attività andrà avanti con Gabriele

Tra poche settimane ci sarà la pensione: «Verrò ancora in negozio a fare un po’ di pubbliche relazioni, anche perché in questi anni ho tagliato capelli, ma anche parato tanto».

E l’attività proseguirà. «Sono contento di aver trovato in Gabriele Foglia – spiega – un giovane con la voglia di portare avanti il negozio che rappresenta anche un servizio. Era mio cliente, ha iniziato a prendere informazioni finché ha deciso di buttarsi in questa avventura».

Dal nuovo anno quindi i clienti troveranno il nuovo titolare dietro alla poltrona da barbiere: «Ho frequentato una scuola apposita e questo è un lavoro che mi è sempre piaciuto. Sono contento di poter portare avanti l’attività».