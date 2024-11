Trivero dice addio al piccolo Enrico: mercoledì pomeriggio il funerale. La cerimonia nella chiesa di Matrice con i compagni di scuola. Martedì sera veglia di preghiera.

Trivero dice addio al piccolo Enrico: mercoledì pomeriggio il funerale

A più di dieci giorni dalla tragedia, il Triverese può dire addio al piccolo Enrico Esteves Sangoi De Paula, il bambino di tre anni e mezzo che è rimasto vittima di un incidente d’auto. Mercoledì 13 novembre alle 14.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Matrice. Ci saranno anche tutti i compagni della scuola dell’infanzia di frazione Ronco, con le insegnanti, altri alunni con le famiglie, la comunità brasiliana che in paese sta crescendo anno dopo anno. E ci sarà ovviamente la comunità del Triverese che in questi giorni si è sempre dimostrata vicina alla famiglia per la terribile perdita.

Martedì sera la veglia di preghiera

Già nella serata di domani, maartedì 12 novembre, sempre la chiesa di Matrice ospiterà una veglia di preghiera che inizierà alle 20. Anche in questo caso si può prevedere che ci sarà molta gente a stringersi intorno alla famiglia.

Enrico ha lasciato la mamma Viviane, il papà Rafael e il fratello e la sorella rispettivamente di nove e undici anni.

