La Gran Piemonte torna in Valsesia: si affrontano la Colma e la Cremosina

La Gran Piemonte torna in Valsesia il 10 ottobre

L’edizione numero 108 del Gran Piemonte presented by Crédit Agricole è in programma il 10 ottobre. Saranno 24 i team che si daranno battaglia lungo i 182 chilometri di corsa, con partenza a Valdengo e arrivo a Borgomanero. La corsa, l’anno scorso, fu conquistata da Andrea Bagioli, allo sprint su Marc Hirschi e Alex Aranburu.

Come detto la Valsesia era stata protagonista della Gran Piemonte già nel 2022 per l’edizione numero 106 che aveva visto la partenza del gruppo da Omegna per raggiungere dopo 198 chilometri Beinasco nel Torinese.

Quale sarà il tracciato

Il tracciato si può sostanzialmente dividere in due parti: la prima sezione, lunga oltre 100 chilometri, è quasi del tutto pianeggiante, su strade di pianura tra le risaie a cavallo del Sesia. Giunti a Varallo inizia invece una sezione più mossa, con la il Passo della Colma e le salite di Cremosina e Traversagna. Dopo il primo passaggio sulla linea di arrivo, si percorre un giro di un circuito lungo circa 11 chilometri. Negli ultimi chilometri la strada tende leggermente a salire, in falsopiano.



LEGGI ANCHE: Gran Piemonte di ciclismo: vetrina nazionale per la Valsesia L’edizione numero 108 della corsa attraverserà diversi comuni del novarese: i ciclisti passeranno infatti da Carpignano, Vicolungo, Briona, Cavaglio d’Agogna, Cureggio, Romagnano, San Maurizio d’Opaglio, Pogno, Grignasco e Maggiora, prima di raggiungere l’arrivo a Borgomanero.

Una bella vetrina per la Valle

E anche nel 2022 il tracciato aveva visto il passaggio dalla Cremosina, una strada che di certo sembra aver convinto gli organizzatori.

Per la Valsesia sarà una bella vetrina. E anche per la città di Borgomanero che alle spalle ha una grande tradizione ciclistica. «Borgomanero è una città di grande tradizione ciclistica – ha sottolineato il sindaco Sergio Bossi – è sufficiente ricordare i nomi di Domenico Piemontesi e Lino Fornara, ed è lieta di ospitare il Gran Piemonte 2024. É un anno importante per la nostra città dal punto di vista sportivo: a giugno abbiamo avuto una tappa del Giro Next Gen 2024 ed ora questo importante appuntamento che corona un’annata densa di manifestazioni su due ruote. A tutti gli appassionati di ciclismo auguriamo di emozionarsi al passaggio degli atleti».

«Il Gran Piemonte è un viaggio attraverso le bellezze e le peculiarità del nostro territorio – ha dichiarato l’assessora regionale allo Sport Marina Chiarelli -. Ogni curva o salita raccontano una storia di tradizione e innovazione. Questo evento è un’opportunità unica per promuovere la cultura e le eccellenze piemontesi su un palcoscenico internazionale. Tuttavia, attrarre grandi eventi è solo il primo passo; il vero impegno è mantenerli nel tempo e renderli parte integrante del nostro tessuto regionale. È in questa direzione che stiamo lavorando, per accrescere la nostra credibilità e consolidare il Piemonte come sede privilegiata di appuntamenti sportivi di rilievo».

