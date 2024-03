Carcoforo resta isolato. Ancora chiusa anche la strada 299 a Piode. La Provincia: si riapre solo quando è garantita la sicurezza di veicoli e conducenti.

Carcoforo resta isolato. Ancora chiusa anche la strada 299 a Piode

«Si conferma l’interruzione totale della circolazione sulla strada provinciale 124 Rimasco-Carcoforo fino al termine della situazione di pericolo per la pubblica incolumità». Così la Provincia di Vercelli sulla propria pagina social. Resta quindi per il momento isolato il paese di Carcoforo.

Il problema è il rischio valanghe, come è già accaduto parecchie volte in passato. In zona negli ultimi giorni si è posato circa un metro di neve fresca, e il timore che qualche massa di neve finisca sulla strada è alto. I tecnici della Provincia e la commissione valanghe dell’Unione montana Valsesia sono al lavoro per verificare le situazioni di pericolo in alta valle.

LEGGI ANCHE: Valanga entra in galleria e blocca la strada tra Gaby e Gressoney

Da Piode in su non si può andare

E’ stato invece un masso caduto sulla carreggiata a determinare la chiusra della provinciale 299 nel territorio di Piode. Di fatto, restano isolati tutti i centri a monte del blocco (quindi Campertogno, Mollia e Alagna Valsesia). La Provincia ieri, domenica 3 marzo, ha permesso per qualche ora il passaggio dei residenti che volevano tornare a casa e qualche trasporto urgente, però il tratto resta chiuso al traffico.

Foto dal gruppo “Quelli che… hanno Carcoforo nel cuore”