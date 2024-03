Frana di Piode nelle immagini dal drone: la ferita nel versante. VIDEO

Frana di Piode nelle immagini dal drone: la ferita nel versante. Ieri altro scarico di materiale lungo la strada 299 nella stessa zona dello smottamento di domenica.

Un bellissimo video realizzato da DroneAdventures a Piode mostra bene la zona del distacco franoso che domenica ha fatto piovere un masso e altre materiale sulla strada provinciale 299. Si nota la “ferita” sul versante lasciata dalla frana in corrispondenza di un torrentello, e il percorso che ha fatto (centinaia di metri) prima di finire sulla carreggiata.

Il macigno e tutto il materiale sono stati eliminati già nella mattinata di ieri. Ma nel pomeriggio si è verificato un nuovo smottamento nella stessa zona del primo, e parecchi altri detriti e fango sono scesi sulla carreggiata.

In questi giorni i tecnici sono al lavoro per verificare la stabilità del versante e songiurare altri smottamenti. Solo quando la zona sarà messa al sicuro sarà dato semaforo verde per la riapertura della viabilità.

Le “finestre” per passare

Per la giornata di oggi, martedì 5 marzo, la Provincia di Vercelli aveva stabilito tre “finestre” di due ore l’una durante le quali chi vuole può attraversare la zona pericolosa, sotto il controllo degli operatori. Ma proprio a seguito del nuovo smottamento, quella prevista tra le 7 e le 9 è stata cancellata. Al momento restano le altre due, dalle 12 alle 14, e dalle 17 alle 19.