Il teatro Civico di Varallo ha accolto un pubblico numeroso per il tradizionale concerto di Santa Cecilia della Banda musicale cittadina. Ad aprire la serata è stato il presidente Mario Dealberto, che ha ricordato il legame della propria famiglia con il complesso, «una presenza costante attraverso le generazioni, che continua tuttora». Un appuntamento capace di riunire generazioni diverse, tra musica, ricordi e riconoscimenti.

Dealberto ha rivolto un augurio di pronta guarigione al vicepresidente e vice maestro Roberto Costadone, ricoverato in ospedale. In sala anche il sindaco Pietro Bondetti, che ha lodato il ruolo sociale della Banda e promesso di restituirle al più presto la sede, dopo gli adeguamenti normativi. Un impegno atteso da tutta la formazione. Presenti inoltre don Roberto Collarini, Renzo Raggio e Giovanni Mattasoglio.

Una serata dedicata ai solisti della Banda

La marcia “Vienna resta Vienna” ha aperto il programma, presentato da Valentina Griselda. Poi il maestro Dario Colombo è salito sul podio tra gli applausi. La serata, pensata per mettere in luce i solisti, ha proposto anche la Marcia Reale di Gabetti, già eseguita nel ricordo della regina Margherita, e l’Adagio di Mozart con Francesco Cannuli al clarinetto, docente di musica all’istituto comprensivo.

Dopo “La danza” di Rossini, in “Casta Diva” di Bellini si sono distinti Giulia Costadone al flauto e Mathias Milanolo al sax soprano, impegnato anche al sax contralto nel medley dei Queen. Applausi per Benedetta Giandolini al sax soprano in “Concerto” di Rondò veneziano, Andrea Dealberto alla tromba in “Ballad” e Michele Colombo alle percussioni in “Sing sing sing”. Una passerella di voci strumentali e sensibilità differenti.

I riconoscimenti ai veterani e alle giovani promesse

Nell’intervallo sono arrivati i premi alla carriera. Bruno Lana è stato festeggiato per 45 anni nella Banda, Roberto e Alfio Costadone per 40, Mathias Milanolo e Isabella Dealberto per 35, Giona Zanirato per 15 e Pasquale Giglio per 10. Una lunga storia di dedizione alla musica, scandita dai riconoscimenti. Quello destinato a Roberto Costadone gli sarà consegnato personalmente dal presidente.

Premiato anche Marco Strambo, nuovo allievo del corso di orientamento bandistico. A Luca Orgiazzi, percussionista, è andato il premio Scuola allievi “Michele Brignola” per l’impegno nello studio e la presenza costante alle prove e ai servizi. Un riconoscimento al lavoro dei musicisti più giovani, donato dai nipoti Aurora ed Enrico Fossati: un quadro con lo spartito di “Excelsior Valsesiano”. Eseguita anche la marcia “Ingratitudine”.

Il gran finale e la festa per le vie di Varallo

Il concerto si è concluso con “Lawrence of Arabia”, ma gli applausi hanno richiamato i musicisti per due bis: “We are the champions”, dal medley dei Queen, e la samba “I tre puntini”. Il maestro Colombo ha ringraziato pubblico e solisti, sottolineando il valore educativo e sociale della musica bandistica. Sul palco ha invitato anche gli otto ragazzi che frequentano il corso di orientamento.

La festa è proseguita domenica con la sfilata della Banda per le vie di Varallo e un omaggio floreale al cippo dedicato ai musicisti nel cimitero cittadino. Poi la messa in collegiata per Santa Cecilia, patrona della musica, l’aperitivo in Comune offerto dal sindaco e il pranzo al ristorante Il Tiglio. Un’intera comunità raccolta attorno alla propria Banda, tra tradizione, nuove leve e memoria.

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