Cravagliana brucia ancora: torna l’incubo nei boschi. FOTO E VIDEO

Torna l’incubo roghi a Cravagliana e torna anche il sospetto sull’opera di piromani. Un incendio boschivo è divampato dalle 12 di ieri, lunedì 29 giugno, nella zona di fronte alla frazione Saliceto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, impegnata nelle operazioni di spegnimento insieme al personale Aib.

Il rogo sta interessando un’area della val Mastallone già sorvegliata con grande attenzione. Per contrastare le fiamme sono stati attivati anche due elicotteri dell’Aib regionale, hanno sorvolato il versante colpito ed effettuando lanci d’acqua sulla zona interessata dall’incendio.

Il precedente di aprile

La nuova emergenza riporta alla memoria quanto accaduto nella prima metà di aprile, quando i boschi sopra Cravagliana erano stati devastati da un incendio durato circa una settimana. In quell’occasione erano bruciati oltre 200 ettari tra bosco, sottobosco e pascolo, con danni pesanti per l’ambiente.

Proprio la vicinanza con l’area già colpita rende inevitabile una domanda: il rogo di oggi e quello di aprile possono avere la stessa origine? Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma è un dubbio legittimo che gli accertamenti potranno chiarire.

Soccorsi al lavoro

La priorità resta contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza il versante. Le squadre stanno operando in un contesto montano non semplice, dove il vento, la vegetazione e la difficoltà di accesso possono rendere più complesse le operazioni.

Per tutto il pomeriggio di ieri l’odore acre del fumo sprigionato dall’incendio è stato percepibile in numerose aree della Valsesia. Nelle prossime ore sarà possibile definire con maggiore precisione l’estensione dell’incendio e capire se dietro le fiamme ci siano cause accidentali o l’ombra di un gesto volontario.

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