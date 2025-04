Decollo tra gli alpinisti sul Rosa, il pilota chiede scusa: «Ho fatto un grande errore». L’uomo che era ai comandi si dice costernato: mi dispiace enormemente per la gente della montagna.

Cari colleghi piloti di montagna, volo da 45 anni, dal 2025 ho la formnazione per atterraggi in alta montagna, ho effettuato 1337 atterraggi e decolli su ghiacciai. Sul Monte Rosa ho commesso un grave errore di giudizio, che ho immediatamente segnalato tramite il rapporto di incidente».

Comincia così il breve messaggio di scuse scritto in inglese e firmato dalll’uomo (F.T. le iniziali) che sabato mattina stava pilotando il piccolo aereo da turismo che è stato protagonista di un atterraggio e successivo decollo rocamboleschi al Colle Sesia, poco sotto la Capanna Margherita.

“Mi dispiace per la gente di montagna”

Una “performance” che poteva anche finire molto peggio, visto che nella manovra di decollo il velivolo ha letteralmente attraversato la fila degli alpinisti in salita, come è stato docomentato da un video realizzato da Luca Calzoni, appassionato alpinista e creatore di contenuti digitali.

«Ora sono in attesa della procedura e mi dispiace enormemente per la comunità di appassionati di montagna che amo più di molte altre cose. Spero che una cosa simile non accada mai a nessuno di voi. Mi dispiace davvero tanto».

