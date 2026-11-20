Il futuro dell’ufficio del giudice di pace di Varallo torna al centro del confronto politico dopo la risposta scritta del ministro della giustizia all’interrogazione del deputato Pd Federico Fornaro. Il documento conferma lo scenario già annunciato dal Comune: la cessazione dell’attività è prevista dall’1 gennaio 2027, a meno che gli enti locali non riescano a superare il problema del finanziamento.

Il ministero riconosce che la sede valsesiana è «un importante presidio di giustizia», ma precisa che, senza iniziative degli enti interessati, «non potrà che dare seguito alla previsione di legge» che impone la soppressione. Il nodo decisivo resta dunque l’accordo tra i comuni. La risposta non annuncia nuovi finanziamenti statali per coprire le spese di gestione dell’ufficio.

Il ministero spiega perché non interviene sulle spese

La risposta ripercorre la riforma della geografia giudiziaria avviata nel 2011 e attuata nel 2012. La normativa aveva previsto la soppressione di numerose sedi, lasciando però agli enti locali la possibilità di mantenerle aperte assumendosi integralmente i costi di funzionamento. All’amministrazione della giustizia rimangono gli oneri dei magistrati onorari, come ricorda il documento ministeriale.

Grazie a questa possibilità, l’ufficio di Varallo ha continuato a operare negli ultimi anni, servendo un territorio di 31 comuni e circa 37mila abitanti. Ma il Comune sede del presidio ha comunicato di non poter più sostenere il proprio impegno economico senza una compartecipazione adeguata delle altre amministrazioni. Il ministero afferma di essersi attivato per favorire il coinvolgimento degli enti interessati.

I sindaci divisi, un nuovo confronto a dicembre

La risposta arriva dopo l’ennesimo confronto senza esito tra i sindaci valsesiani. Il costo del servizio è stimato in circa 100mila euro all’anno. Secondo il sindaco Pietro Bondetti, la grande maggioranza dei comuni non intende contribuire e ritiene che la spesa debba essere sostenuta dallo Stato. Un’impostazione che la risposta ministeriale, almeno per ora, non modifica.

Bondetti aveva proposto di prolungare l’attività fino a giugno 2027, quando molti comuni saranno chiamati alle urne, ma anche questa ipotesi non ha raccolto le adesioni necessarie. Il consiglio comunale di Varallo, il 30 ottobre, aveva intanto rinviato la deliberazione sulla chiusura. Un nuovo incontro tra le amministrazioni è previsto a dicembre, nel tentativo di trovare una soluzione condivisa.

In gioco un servizio per 37mila residenti

I numeri spiegano perché il tema abbia assunto rilevanza per tutta la valle. Nei dieci anni di mantenimento della sede, secondo i dati richiamati nell’interrogazione, Varallo ha sostenuto oltre 670mila euro di spese, mentre gli altri comuni ne hanno versati circa 393mila. Nel 2025, sempre secondo l’interrogazione, risultano oltre 280 controversie iscritte a ruolo: un’attività che interessa cittadini, professionisti e imprese.

Senza un’intesa sulle risorse, la prospettiva è che per questi procedimenti il riferimento diventi Vercelli, con maggiori spostamenti per chi vive in montagna. La risposta del ministro, quindi, non sancisce ancora una chiusura definitiva, ma indica con chiarezza quali condizioni devono cambiare per evitarla. La scadenza del 1° gennaio si avvicina e il prossimo confronto tra i sindaci appare decisivo.

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