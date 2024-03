Masso sulla strada a Piode, chiusa la provinciale. La Valsesia divisa in due. Disagi alla viabilità a causa di pioggia e neve: questa volta tocca alla 299.

Masso sulla strada a Piode, chiusa la provinciale. La Valsesia divisa in due

La Provincia di Vercelli ha decretato la chiusura della strada 299 che attraversa la Valsesia. Lo stop è all’altezza del territorio di Piode, dove un grosso masso si è staccato dal versante ed è piombato sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno, altrimenti poteva accadere qualcosa di drammatico.

Da Vercelli, appena saputa la cosa, è arrivato immediatamente l’ordine di chiudere la strada. Di fatto, dividendo in due la Valsesia, con la parte più alta che rimane isolata. Il passaggio è aperto fino alle 18 ma solo per permettrere il ritorno a valle a chi deve scendere.

Lavori in corso

La situazione resta ancora indefinita: sono già al lavoro dalla tarda mattinata gli operatori chiamati a rimuovere il pietrone e a verificare se non vi siano altre situazioni di pericolo. Non è quindi ancora chiaro per quanto tempo resterà chiusa la provinciale.

Da ricordare che al momento sono chiuse anche le strada per Rima, per Carcoforo, il tratto tra Ghemme e Cavaglio d’Agongna, la Traversagna a Prato Sesia, la strada della Guiardella in direzione Crevacuore ed è isolato Bielmonte.