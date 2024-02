Gli “Anni d’argento” di Varallo ricordano Franco Folghera, uno dei fondatori. Era stato l’ultimo segratario della sezione cittadina del Partito socialista.

Il centro Anni d’Argento di Varallo ricorda una delle sue “colonne”, scomparsa nel mese scorso: si tratta di Franco Folghera, che è stato uno dei fondatori del centro incontro stesso. Persona da sempre impegnata per la sua città, era anche stato l’ultimo segretario della storica sezione varallese del Partito socialista.

«Franco, attualmente presidente onorario – scrive in una nota il presidente in carica Pier Angelo Pitto – è stato tra i fondatori del nostro Centro, per molti anni vice presidente e attivo collaboratore. E questo nonostante la malattia di cui da molti anni soffriva e che ha sempre affrontato e sopportato con grande dignità, ma che alla fine gli ha gradualmente tolto le forze».

La memoria storica dell’organizzazione

Franco era di fatto la memoria storica di tutta l’organizzazione e delle trasformazioni e miglioramenti apportati alla struttura.

«Di carattere forte e deciso – ricorda sempre Pitto – ha sempre perseguito l’interesse del Centro non solo dal punto di vista della gestione economico-finanziaria ma anche sotto l’aspetto umano, curando i rapporti con tutti i soci e con le istituzioni locali e con le associazioni esterne quali il Centro incontro Piemonte».

Organizzatore attivo, si fece carico per molti anni di organizzare gite, viaggi e i soggiorni marini estivi: e negli ultimi anni non nascondeva l’amarezza nel vedere molto ridotto l’interesse dei soci a queste partecipazioni.

Negli anni dopo la pensione aveva collaborato con la locale sede della Cisl venendo incontro alle richieste dei lavoratori e dei pensionati. Franco e la moglie Laura sono stati per circa trent’anni due colonne nella gestione del centro Anni d’Argento: «A loro va il nostro profondo riconoscimento, e soprattutto ricordiamo Franco per la sua passione e attenzione nei riguardi del Centro fino agli ultimi giorni della sua vita».