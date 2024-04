Incidente a Varallo, una vettura esce dalla 299 e finisce nel fossato. Intervento dei vigili del fuoco, la conducente è stata affidata al 118.

Incidente a Varallo, una vettura esce dalla 299 e finisce nel fossato

Momenti di paura nella mattinata di oggi, venerdì 12 aprile, per un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 299 nel territorio di Varallo. Poco prima delle 8, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento varallese è stata chiamata a intervenire per una vettura uscita di strada.

L’auto ha sbandato per cause ancoda da accertare, ha scavalcato le protezioni ed è finita nella vegetazione, qualche metro sotto il livello della strada.

L’intervento dei soccorritori

I vigili dei fuoco hanno recuperato la donna che era al volante, che nel frattempo era riuscita a uscire da sola dalla vettura. La conducente è stata poi affidata al 118, e successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’incidente.

Sul posto presenti anche gli operatori del 118, i carabinieri e agenti della polizia locale di Varallo per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Pare non siano stati coinvolti altri veicoli.

