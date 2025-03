L’Alpàa conferma l’edizione 2025. E apre il sondaggio: che eventi vorreste? Resta valida la formula dei dieci giorni: a Varallo da venerdì 11 a domenica 20 luglio.

«Stiamo già lavorando a un’edizione imperdibile, con grandi eventi, tradizioni e… alcuni nomi in cantiere che non vediamo l’ora di svelarvi». Così il comitato organizzatore dell’Alpàa di Varallo sgombera subito il campo da ogni dubbio, se qualcuno li avesse: l’edizione 2025 si farà ed è già in cantiere. Le date sono quelle che ci si poteva aspettare: confermata la formula dei dieci giorni centrali del mese di luglio. Quindi si parte venerdì 11 e si conclude con il concerto finale di domenca 20 luglio.

Quest’anno sarà l’edizione numero 49 del grande evento, il più importante della Valsesia e tra i maggiori di tutto il Piemonte. Il prossimo anno sarà quindi quello del mezzo secolo.

Chi volete sul palco?

L’annuncio è stato dato oggi, giovedì 20 marzo, sul profilo Instagram dell’Alpàa, che ha quasi 10mila follower. E subito si cerca di coinvolgere tutti: «Chi vorreste vedere sul palco? Quali eventi aspettate di più? Fatecelo sapere nei commenti». E subito sono arrivate le prime richieste: dal ritorno di Alfa, Ermal Meta o Marco Masini, ai Pinguini Tattici Nucleari o Van De Sfroos. La macchina della grande festa è partita.

