Recuperate e riportate a valle tutte le 150 persone bloccate sopra Alagna. Conclusa un’operazione che ha impegnato per ore gli operatori del soccorso.

Dopo ore di lavoro, si sono concluse le operazioni di recupero delle circa 150 persone che dal pomeriggio di oggi si sono ritrovate bloccate in quota sopra Alagna perché le violente raffiche di vento hanno costretto i gestori alla chiusura degli impianti a fune.

Non ci sono stati feriti, tutto si è concluso per il meglio. tra i 150 c’erano soprattutto lombardi, oltre ad alcuni novaresi e biellesi. Numerosi sono scesi grazie agli impianti che sono stati rimessi in funzione in prima serata, quando il vento si è in parte placato.

Il primo giorno della stagione dello sci

Erano tutti saliti in quota per godersi la prima sciata della stagione: oggi infatti le piste del Monte Rosa hanno avviato la stagione invernale, ed è stato subito un assalto agli impianti.

Purtroppo a partire dal primo pomeriggio il vento si è sempre fatto più forte, e alla fine non è stato più possibile far funzionare in sicurezza gli impianti. Sono così rimaste in quota 150 persone, riportate a valle nelle ore successive dagli operatori del soccorso. Altre sono invece scese con gli impianti, rimessi in funzione solo nel tardo pomeriggio.

