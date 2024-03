Rima e Rassa non sono più isolate. Domani tocca a Carcoforo. Ancora fumata nera invece per le strade verso Bielmonte: non ci sono date certe.

Rima e Rassa non sono più isolate. Domani tocca a Carcoforo

Aprono tutte le strade provinciale e tolgono dall’isolamento tutti i centri dell’alta Valsesia ancora ostaggio delle slavine. Oggi è scatta l’apertura della strada provinciale 82 “Quare-Rassa” e della numero 10 per Rima. Domani, giovedì 14 marzo, dalle 6 sarà riaperta anche la provinciale 124 per Carcoforo.

Si viene così a risolvere un problema che ha creato per decine di famiglie residenti, anche se per fortuna non ci sono stati problemi di scorte o emergenze di sorta. Da ricordare che in alzune zone è ancora mancata la corrente elettrica per molte ore, compromettendo anche il riscaldamento degli edifici con caldaia o stufa a pellet.

Ancora nulla di deciso per Bielmonte

Resta invece ancora in forse la situazione della stazione sciistica di Bielmonte, isolata ormai dalla giornata di domenica. Il timore di slavine è tutt’altro che superato, e si teme che con un piccolo innalzamento delle temperatura possa far scendere masse di neve soprattutto nella zona più pericolosa, quella sotto i versanti dell’Argimonia tra il Bocchetto Lovera e Bielmonte. Ma anche la strada che sale dalla valle Cervo è bloccata per lo stesso motivo.

Tra l’altro, il fatto che un camper si sia azzardato l’altro giorno a sfidare i divieti e sia rimasto bloccato tra due slavine non ha certo portato ad abbassare la guardia.