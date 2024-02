Sacri monti, Orta supera Varallo nel conteggio dei visitatori. Lo scorso anno 70mila persone nel complesso religioso sul lago, 50mila nella “Gerusalemme” valsesiana.

Sacri monti, Orta supera Varallo nel conteggio dei visitatori

Sacri Monti piemontesi “gettonati” dai visitatori di tutto il mondo: Varallo solo nel 2023 ha attirato l’attenzione di oltre 50mila turisti. Ma il 2023 ha anche segnato il sorpasso da parte del Sacro Monte di Orta, che ha raggiunto i 70mila visitatori

La stima è stata fatta dall’Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi, che si occupa di questi complessi riconosciuti come patrimonio dell’Unesco. «Attraverso il personale della nostra accoglienza, operativo dalla scorsa estate, siamo riusciti a quantificare meglio il flusso di persone che raggiungono questi complessi religiosi – spiega la presidente dell’ente, Francesca Giordano -. Per Orta stimiamo circa 70mila presenze mentre Varallo 50mila. Difficili da valutare i numeri per quanto riguarda i turisti anche per Oropa e Crea, ma assicuro che sono sempre davvero tantissimi».

LEGGI ANCHE: Varallo e il Sacro Monte tra i colori dell’autunno. BELLISSIMO VIDEO

Una rete tra i Sacri monti

Altro dato positivo è il fatto che si sta creando una rete tra realtà molto diverse accomunate dall’elemento storico del Sacro monte. «E’ bello constatare che chi è andato a vedere il Sacro monte di Orta, per esempio, sia anche poi andato a Varallo e viceversa – prosegue la referente -. Ogni sacro monte è legato ad un territorio con caratteristiche specifiche e l’obiettivo è valorizzare anche questo aspetto. Attraverso la presenza di figure che spiegano le particolarità dei siti si auspica che il pubblico sia invogliato a visitare anche altri monumenti che fanno parte del nostro circuito».

Per il nuovo anno l’Ente di gestione ha in mente anche una serie di interventi da portare avanti. «A Varallo abbiamo restaurato la cappella che si trova vicino all’entrata minore e per il 2024 speriamo di concludere la cappella 11, quella relativa alla Strage degli innocenti. All’interno e all’esterno vengono portati avanti interventi con strumentazioni specifiche a laser che ci consentono di far emergere gli affreschi originali. E’ una delle cappelle più belle che merita davvero anche di essere messa a disposizione del pubblico, chiaramente con determinate accortezze. Non potremo far entrare più di 30 persone perché altrimenti si altera il microclima dell’area».

Il sindaco: ottimi numeri, andiamo avanti

Particolarmente soddisfatto dei risultati è anche il sindaco di Varallo, Pietro Bondetti. «Siamo molto contenti dei numeri, non vogliamo fermarci. Desideriamo continuare a lavorare per riuscire a migliorarci. A questo proposito tengo a sottolineare che abbiamo ricevuto dalla Regione un milione di euro per sistemare l’Albergo del Pellegrino».

Una delle priorità dell’amministrazione è continuare a lavorare anche a favore del turismo. «Andremo avanti con gli iter previsti con l’obiettivo di proseguire con i lavori nel 2024 e di concluderli nel 2025. Pensare di avere una struttura ricettiva-alberghiera vicino al nostro grande museo a cielo aperto sarà sicuramente motivo per attrarre ulteriori visitatori. L’obiettivo è rilanciare sia la parte artistiche che quella enogastronomica – conclude Bondetti -. Insieme all’Ente di Gestione, con la collaborazione anche della curia lavoreremo sempre in sinergia per valorizzare la nostra realtà».