Sal Da Vinci chiude l’Alpàa: il gran finale dei 50 anni sarà una notte da cantare

Sal Da Vinci chiuderà la 50ma edizione dell’Alpàa di Varallo domenica 19 luglio, alle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele II. L’annuncio è arrivato dagli organizzatori della manifestazione, che hanno scelto una delle voci più amate della musica italiana per il gran finale dell’edizione del mezzo secolo.

Il concerto sarà a ingresso libero, come da tradizione dell’Alpàa, e promette di richiamare in città un pubblico numerosissimo. Decisamente un gran colpo. Dopo dieci giorni di eventi, incontri, musica, sapori e vita di piazza, Varallo si prepara così a salutare la sua festa più conosciuta con una serata dal forte impatto emotivo.

Una voce capace di unire generazioni

La scelta di Sal Da Vinci punta su un artista capace di parlare a pubblici diversi, grazie a una vocalità intensa e a un repertorio che intreccia melodia italiana, radici napoletane e sensibilità popolare. Gli organizzatori lo presentano come il nome giusto per chiudere un’edizione speciale, pensata per celebrare cinquant’anni di storia.

Sul palco di Varallo porterà il calore della grande tradizione melodica italiana e brani che il pubblico conosce bene. Tra i titoli richiamati nell’annuncio ci sono “Per sempre sì”, “Rossetto e caffè” e “Nammuratè”, canzoni destinate a trasformare piazza Vittorio Emanuele II in un grande coro sotto le stelle.

Calendario dei concerti dell’Alpàa 2026

Data Artista / evento Link Venerdì 10 luglio Da annunciare — Sabato 11 luglio Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi clicca QUI Domenica 12 luglio Sergio Cortés, tributo a Michael Jackson clicca QUI Lunedì 13 luglio Nek clicca QUI Martedì 14 luglio Da annunciare — Mercoledì 15 luglio Da annunciare — Giovedì 16 luglio Davide Van De Sfroos clicca QUI Venerdì 17 luglio Rkomi clicca QUI Sabato 18 luglio Da annunciare — Domenica 19 luglio Sal Da Vinci clicca QUI

L’Alpàa saluta i suoi 50 anni

La 50ma edizione dell’Alpàa si chiuderà dunque nel segno della musica e della partecipazione. Per Varallo si tratta di un anniversario importante, che racconta mezzo secolo di eventi, volontariato, accoglienza e legame con il territorio. Il concerto finale diventa così anche un momento simbolico per abbracciare idealmente tutta la comunità.

«Cinquant’anni di Alpàa si chiudono così, con la musica, con voi, a Varallo», è il messaggio lanciato dagli organizzatori. Domenica 19 luglio la piazza sarà il cuore dell’ultima grande serata: un appuntamento pensato per cantare, emozionarsi e salutare insieme un’edizione destinata a restare nella memoria.

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