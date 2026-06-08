Varallo balla con i grandi successi anni ’90: annunciata la prima serata Alpàa

L’organizzazione di Alpàa Festival ha annunciato il primo grande appuntamento dell’edizione 2026 a Varallo. Venerdì 10 luglio, serata d’apertura, sarà protagonista sul palco l’evento “Voglio tornare negli anni ’90”, spettacolo musicale dedicato ai successi che hanno segnato una generazione. L’evento aprirà ufficialmente la storica manifestazione, che quest’anno celebra il traguardo dei 50 anni.

Una serata tra nostalgia e spettacolo

L’appuntamento promette musica, animazione e grandi hit italiane e internazionali. Lo show inizierà intorno alle 21.30 e l’ingresso sarà gratuito, come da tradizione per molte serate della rassegna varallese. Nell’area saranno inoltre presenti gli spazi food and beverage destinati al pubblico.

Con questo annuncio prende sempre più forma il calendario di Alpàa 2026, manifestazione che ogni sera richiama decine di migliaia di persone nel centro di Varallo. Gli organizzatori puntano su un mix di nostalgia, spettacolo dal vivo e artisti molto conosciuti dal grande pubblico.

Il festival celebra il traguardo dei 50 anni

Quella del 10 luglio è la settima serata già resa nota dagli organizzatori. Il cartellone del festival comprende già nomi di richiamo nazionale e internazionale, confermando la volontà di celebrare il cinquantesimo anniversario con un’edizione speciale.

Tra gli ospiti già annunciati figurano Nek, Davide Van De Sfroos, Rkomi e Sal Da Vinci. Spazio anche ai revival con il tributo a Michael Jackson interpretato da Sergio Cortés e alla serata dedicata alla musica pop degli anni Novanta.

Calendario parziale dei concerti dell’Alpàa 2026

Data Artista / evento Link Venerdì 10 luglio Revival anni ’90 clicca QUI Sabato 11 luglio Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi clicca QUI Domenica 12 luglio Sergio Cortés, tributo a Michael Jackson clicca QUI Lunedì 13 luglio Nek clicca QUI Martedì 14 luglio Da annunciare — Mercoledì 15 luglio Da annunciare — Giovedì 16 luglio Davide Van De Sfroos clicca QUI Venerdì 17 luglio Rkomi clicca QUI Sabato 18 luglio Da annunciare — Domenica 19 luglio Sal Da Vinci clicca QUI

Attesa per le prossime date da svelare

Restano ancora tre caselle da completare nel programma ufficiale dell’evento. Proprio per questo cresce la curiosità tra gli appassionati, che nei prossimi giorni attendono nuovi annunci per completare il calendario della manifestazione valsesiana.

Alpàa continua così a confermarsi uno degli appuntamenti estivi più attesi di tutto il Piemonte, capace di unire concerti, intrattenimento e promozione del territorio nel cuore della Valsesia.

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