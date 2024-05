Varallo-Res, con il cinquantenario arriva anche il record della gara. LE FOTO

Varallo-Res, con il cinquantenario arriva anche il record della gara. Marco Moletto sale fino al traguardo in 46 minuti e 36 secondi. Valeria Roffino prima tra le donne.

Varallo-Res, con il cinquantenario arriva anche il record della gara

Con la cinquantesima edizione della storica corsa in montagna Varallo-Res arriva anche il nuovo record del percorso. A firmarlo è Marco Moletto, l’atleta del Saluzzo ha fermato il cronometro sul tempo di 46’36. Secondo posto per il portacolori di casa del Gsa Valsesia Mattia Bertoncini che ha chiuso il tracciato in 48’32, terza piazza per Elia Mattio della Valle Varaita in 49’24.

Applausi al Gsa Valsesia

Soddisfazione in casa Gsa Valsesia, la società biancoverde ha preparato al meglio il tracciato pulendo sentieri e segnando alla perfezione il percorso. Sono stati 232 i concorrenti che hanno preso parte alla gara, non si sono fatti di certo intimidire dalle piogge dei giorni scorsi.- Il Gsa Valsesia è stata la società più numerosa.

La classifica degli arrivi ha visto posti al quarto posto Francesco Nicola del Climb Runners in 51’16, quinto Simone Gioliti del Valle Varaita in 52’02, subito dopo a tre secondi Nicolò Fontana del Gs Fulgor, top ten quindi completata da Stefano Vota, Nicholas Bouchard e Nicolò Lor Moretto del Gsa Valsesia ed Enzo Mersi.

In casa Gsa da segnalare i piazzamenti: 12° Andrea Orsi, 13° Filiberto Vaira, 16° Giuseppe Lora Moretto, 19° Carlo Torello Viera (primo tra i Master 2).

Tra le donne ha vinto Valeria Roffino, atleta di punta delle Fiamme Azzurre , una presenza di prestigio che ha chiuso in 57’08, ha fatto il vuoto tra le donne. Dietro a sè Elisa Arvat del Pont Saint Martin in 1h04.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook