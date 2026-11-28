Un machete durante una violenta lite, tracce di sangue sulla banchina e un uomo ferito che cerca rifugio a bordo di un treno. Momenti di paura alla stazione ferroviaria di Vercelli, dove nella serata di martedì 24 novembre si è verificato uno scontro tra più persone nei pressi del binario 2. Gli agenti della Questura sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno avviato immediatamente le ricerche dei partecipanti.

Gli accertamenti condotti dalla Squadra Mobile e dalla Squadra Volanti hanno consentito di rintracciare e identificare tutte le persone coinvolte nella lite. Un primo risultato importante per le indagini, che non sono però ancora concluse. Restano infatti da ricostruire con precisione la sequenza degli avvenimenti, le ragioni dello scontro e le eventuali responsabilità individuali.

La lite al binario 2 e la presenza di un machete

L’allarme è scattato nella serata di martedì 24 novembre, quando alla polizia è stata segnalata una lite tra più persone di origine straniera nei pressi del secondo binario della stazione. Secondo quanto riferito dalla Questura, uno dei partecipanti era in possesso di un coltello tipo machete. Una circostanza che ha reso particolarmente preoccupante l’episodio e richiesto un rapido intervento degli agenti.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, lo scontro si era già consumato. A testimoniare la violenza di quanto accaduto erano soprattutto le evidenti tracce ematiche presenti sulla banchina ferroviaria. Il sangue era visibile anche all’interno di un treno, dove una delle persone coinvolte aveva cercato riparo per sottrarsi alla situazione di pericolo.

Un uomo ferito alle mani si rifugia sul treno

Seguendo le tracce di sangue, gli agenti hanno individuato l’uomo che aveva raggiunto il convoglio ferroviario. Presentava vistose ferite alle mani ed è stato immediatamente affidato alle cure dei soccorritori. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, dove le sue condizioni non sono state giudicate particolarmente critiche.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’uomo sarebbe stato successivamente dimesso con una prognosi di circa venti giorni. Nel frattempo, alla stazione sono iniziate le verifiche della polizia, impegnata a raccogliere le prime testimonianze e gli elementi utili. I rilievi hanno interessato sia la banchina sia il treno, due luoghi direttamente coinvolti nella vicenda.

La polizia rintraccia tutti i coinvolti: indagini ancora aperte

Le operazioni sono state coordinate dai dirigenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, presenti sul posto. Gli investigatori si sono attivati per individuare le persone che avevano preso parte allo scontro. Grazie agli accertamenti condotti nelle ore successive, i poliziotti sono riusciti a rintracciarle e a procedere alla loro completa identificazione.

Il lavoro degli investigatori non si è però concluso con l’individuazione dei partecipanti. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la lite, il ruolo svolto dalle singole persone e l’esatta dinamica del ferimento. L’identificazione non equivale a un accertamento di responsabilità: saranno gli ulteriori approfondimenti della Questura a stabilire le condotte individuali e gli eventuali sviluppi giudiziari.

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