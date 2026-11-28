Un’abitazione avvolta dalle fiamme nel cuore della notte, con il rischio che l’incendio si estendesse al tetto e agli edifici vicini. Momenti di paura nel centro storico di Cavaglio d’Agogna, dove intorno alle 3 di sabato 28 novembre è scoppiato un incendio al primo piano di una casa. Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da diverse sedi del Novarese.

La situazione si presentava particolarmente delicata per la posizione dell’abitazione, inserita in un contesto urbano caratterizzato da strade strette e fabbricati ravvicinati. Il timore principale era che le fiamme potessero propagarsi, coinvolgendo anche altre parti dello stabile e le costruzioni adiacenti. Fortunatamente l’intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere il rogo senza conseguenze per le persone.

Le fiamme avevano già invaso il primo piano

Quando le prime squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione, l’incendio era già sviluppato e aveva interessato i locali del primo piano. Il fuoco rischiava di raggiungere la copertura dell’edificio, rendendo ancora più complicata la situazione. L’intervento è stato quindi concentrato sullo spegnimento delle fiamme e sulla necessità di impedire un’ulteriore estensione del rogo.

A rendere particolarmente impegnativa l’emergenza è stata anche la collocazione della casa. Il centro storico di Cavaglio d’Agogna presenta infatti vie strette e un tessuto edilizio piuttosto compatto. La vicinanza tra gli edifici aumentava il rischio di propagazione, una delle principali preoccupazioni dei soccorritori intervenuti durante la notte.

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Quattro squadre dei vigili del fuoco per fermare l’incendio

Per affrontare l’emergenza è stato necessario mobilitare diverse squadre dei vigili del fuoco. Sono arrivati i mezzi dei distaccamenti di Borgomanero e Romagnano Sesia, ai quali si sono aggiunte due squadre partite dalla sede centrale di Novara. Un intervento che ha richiesto il coordinamento di quattro equipaggi, impegnati a contrastare l’incendio e a proteggere lo stabile.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che il rogo potesse estendersi agli edifici adiacenti. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza dell’intera abitazione interessata dall’incendio. L’azione delle squadre ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, soprattutto considerando la posizione dell’immobile e la possibilità che il fuoco raggiungesse il tetto.

Nessun ferito, restano da chiarire le cause del rogo

Nonostante le dimensioni dell’incendio e i rischi legati alla sua possibile propagazione, il bilancio non comprende persone ferite. È questa la notizia più rassicurante dopo una notte di emergenza per il centro storico di Cavaglio d’Agogna. Le squadre intervenute hanno infatti completato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza senza che si registrassero conseguenze per le persone.

Al momento non sono state comunicate le cause che hanno provocato l’incendio, né una valutazione complessiva dei danni riportati dall’abitazione. Non ci sono inoltre indicazioni sulle condizioni di agibilità dello stabile dopo il rogo. Resta il rischio evitato grazie all’intervento dei vigili del fuoco: quello di un incendio che, partito dal primo piano di una casa, avrebbe potuto coinvolgere anche gli edifici circostanti.

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