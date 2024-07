Caldo e umidità: la temperatura percepita può superare i 40 gradi. In questi giorni il dato reale delle massime in Piemonte si aggira sui 33-35 gradi.

Caldo e umidità: la temperatura percepita può superare i 40 gradi

Secondo il Centro meteo Piemonte, quello di ieri, domenica 28 luglio, è stato un «pomeriggio di vera canicola su tutta la regione Piemonte con temperature diffusamente sui 33-35 gradi ma con locali picchi anche di 36 gradi sulle basse pianure. L’indice di calore (la cosiddetta “temperatura percepita”) , che si calcola in base al rapporto tra temperatura reale e umidità, supera i 40 gradi, con punte anche di 43-45 gradi».

Questo il quadro della situazione. Il picco di caldo era previsto ed è arrivato, anche se in realtà si tratta di una situazione nelle norma in riferimento alle medie del periodo.

Ieri un boom di turisti in alta Valsesia

Ieri in zona tanta gente ha cercato refrigerio salendo verso i centri di montagna, tant’è che nel tardo pomeriggio lungo la strada 299 della Valsesia, dall’alta valle e almeno sino a Varallo, il traffico era pesantemente congestionato, con auto incolonnate che procedevano lentamente. Peccato che la giornata sia iniziata decisamente in salita per migliaia di residenti, rimasti senza corrente elettrica per un guasto alle linee dell’alta tensione.

Oggi meno caldo ma più umido

Sempre secondo gli esperti del Centro meteo, per la giornata di oggi, lunedì 29 luglio, «è atteso un lieve calo termico, ma con massime comprese comunque tra 31-34 gradi e con tassi di umidità in aumento».

Sole e caldo dovrebbero accompagnarci per tutta la settimana: è però previsto un leggero calo delle temperature da venerdì.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook