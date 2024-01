Ponte di Romagnano, ferrovia e anfiteatro di Prato Sesia: soldi buttati via? I dubbi di un lettore: «Il viadotto provvisorio costa 40mila euro al mese di affitto. E non è il caso di spendere 5 milioni per farci dire che la ferrovia non riaprirà».

Per favore, dateci spiegazioni convincenti: altrimenti diventa difficile credere che non siano milioni di euro pubblici buttati via. In estrema sintesi, è questa la richiesta di Giorgio Rondi, cittadino di Romagnano che già negli anni scorsi aveva creato il comitato contro l’uso di scorie inquinanti nella costruzione della variante intorno al paese. Sono tre le situazioni che che a Rondi proprio non vanno giù.

Il ponte provvisorio

«Prima cosa, il nuovo ponte di Romagnano – scrive Rondi in una lettera aperta inviata al nostro giornale -. Il ponte definitivo si farà, ma per non meglio chiarite “lungaggini burocratiche” i tempi non sono certi. Tutto questo avviene nel 2024. Chiedo a chi di dovere, in particolare ai presidenti delle provincie di Novara e Vercelli, quali sono queste “lungaggini burocratiche” e chi ne è il responsabile. Tali lungaggini comportano costi di noleggio pari a 40mila euro mensili del ponte provvisorio (tanto per capirci è il reddito annuo a cui ambirebbe il 90 per cento del popolo italiano…) Tutto ciò è intollerabile. Nel 2024 non si possono tollerare motivazioni di questo tipo. E non mi si venga a giustificare con la burocrazia italiana. Il ponte di Genova, opera “leggermente” più complicata, è stato demolito e rifatto in due anni! Genova non è forse in Italia?»

Lo studio per (non) riaprire la ferrovia

In secondo luogo c’è il caso della ferrovia: «Si annunciano 5 milioni di stanziamento per la riattivazione della linea Santhià-Arona. A prima vista una buona notizia… riflettendoci bene, una pessima notizia. Anche in questo caso uno sperpero di denaro pubblico. A cosa servono i 5 milioni? A quanto riportato dagli organi di stampa non al ripristino, ma allo studio di fattibilità e convenienza economica… Riassumendo, una parcella di 5 milioni da devolvere a qualche studio di progettazione che ci dirà, molto probabilmente, che la riapertura non è economicamente conveniente (era stata chiusa per questo motivo, non vedo variazioni avvenute in questi anni). E per dire una cosa del genere bisogna buttare 5 milioni di euro?»

L’anfiteatro a pochi metri dalla strada

In terzo luogo, c’è il caso del progetto della piccola arena a Prato Sesia: «Ho suonato in tutto il mondo – ricorda Rondi -. Dall’Australia, alla Cina, al Canada… ma non ho mai suonato a 20 metri di distanza da una strada trafficata… possibile che non ci sia un luogo migliore su tutto il territorio di Prato Sesia? Il suggerimento del signor Sagliaschi (farla al castello di Prato) è così assurdo? A me l’unica cosa assurda sembra che sia il concepire un teatro in un posto del genere!

Fatte queste considerazioni mi sembra vergognoso vedere milioni di euro dei contribuenti (nostri soldi) dissipati in un modo del genere! Noi crediamo nella buona fede degli amministratori ma quando leggiamo certe notizie è veramente difficile e complicato! Per favore. Non costringeteci a pensare male…»

Giorgio Rondi