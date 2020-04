Ponzone tanti ricordi per Rino Abastante. Gennaro Abastante, da tutti conosciuto come Rino, ha lasciato un bel ricordo in chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene. L’uomo, che avrebbe compiuto 66 anni nel mese di ottobre, viveva a Ponzone ed era ben conosciuto nel Triverese e in Valsessera.

«Per mio papà – ricorda il figlio Marco – è stato un calvario soprattutto negli ultimi quindici giorni, si era ammalato nell’agosto dello scorso anno, e purtroppo l’epilogo è stato questo. Devo dire che in tanti hanno voluto esserci vicino e hanno mandato messaggi, foto, commenti sui social, hanno telefonato, ci hanno fatto capire quanto volessero bene a papà. Vorrei ringraziare a nome di tutti per questo affetto che ci avete dimostrato. Papà era una persona solare, socievole, sempre gentile con tutti, con noi con i suoi due nipotini, figli di mia sorella Martina, che adorava e con cui passava i pomeriggio a giocare. E’ un dolore grande».

Rino era originario di Rossano Calabro, paesino della Calabria. Poi la sua famiglia era venuta al Nord, in Piemonte, quando lui era piccolo. Con i genitori abitava in frazione Flecchia a Pray, ed è proprio lì che è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio dai familiari. Nel cimitero dove riposano i suoi genitori. Negli anni era riuscito a farsi apprezzare e stimare. Aveva lavorato nel settore tessile in alcune ditte della zona, tra queste la tintoria Arcobaleno di Coggiola e la ditta Andrea Tonella di Ponzone. Da qualche anno era in pensione e poteva aiutare la figlia a seguire i nipoti. In tanti lo ricordano durante le feste del paese o mentre transitava per Ponzone sul suo Maggiolino color azzurro elettrico. Rino lascia nel dolore i figli Marco e Martina con le rispettive famiglie, le sorelle Anna e Fina e i fratelli Salvatore, Giovanni, Franco e Giorgio con tutti i parenti.

