Sarà una settimana con temperature quasi estive: in Piemonte fino a 28 gradi

Si apre oggi, martedì 29 aprile, una serie di cinque o sei giorni caratterizzati da cielo sereno e temperature quasi estive, con picchi in Piemonte che arriveranno fino a 26-28 gradi. Si prospetta quindi per il Primo Maggio un “ponte” dedisamente migliore rispetto a quello del 25 Aprile

E’ il Centro meteo Piemonte a fare il punto della situazione. «Si va verso giornate ampiamente soleggiate con temperature in deciso aumento, locali picchi oltre 26-28 gradi. L’azione della circolazione depressionaria presente attualmente intorno alla Sardegna e responsabile di quest’ultima fase instabile va gradualmente ad attenuarsi favorendo da oggi ma anche per buona parte della settimana la rimonta dell’alta pressione che si estenderà anche buona parte dell’Europa centrale determinando così il ritorno di ampie schiarite».

Anticipo di estate da martedì a sabato

«Da martedì a sabato dunque avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con al più qualche addensamento cumuliforme sui rilievi, l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente specialmente tra giovedì e sabato, quando assumerà caratteristiche subtropicali con temperature in deciso aumento a tutte le quote. In pianura saranno possibili i primi picchi termici oltre i 25 gradi con possibilità di punte fino a 27-28 gradi, mentre lo zero termico si porterà fin verso i 3800-4000 metri, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato. Sarà dunque un primo anticipo di inizio estate a tutti gli effetti».

