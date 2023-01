Sole all’Epifania, ma brutto tempo nel fine settimana. Non sarà un weekend con cielo sereno per la Valsesia.

Sole all’Epifania, ma bisogna preparare l’ombrello

Nella giornata di oggi, giovedì 5 gennaio, come riporta il meteo di Arpa Piemonte: «Su Alpi settentrionali e nordoccidentali, e zone pedemontane adiacenti, parzialmente nuvoloso fino all’alba per addensamenti in sconfinamento da Oltralpe, più soleggiato nelle ore successive; altrove abbastanza soleggiato, ma con nebbie e nubi basse fino al primo mattino, in particolare tra pianure orientali e Appennino».

La giornata di domani

Nella giornata di domani, venerdì 6 gennaio: «Cielo sereno sulle Alpi e zone pedemontane adiacenti, più grigio su pianure e Appennino per nebbie e nubi basse, solo in locale temporaneo diradamento nelle ore più calde. Tendenza al generale aumento della nuvolosità

dalla tarda serata».

Sabato e domenica pioggia

Sabato 7 gennaio «cielo soleggiato sulle Alpi, con addensamenti in arrivo da nordovest nel corso della sera; nuvoloso o molto nuvoloso altrove per nebbie e nubi basse». Domenica 8 gennaio precipitazioni.

Le temperature

Il termometro comunque non andrà sotto zero. Le temperature saranno comprese tra i 4 e gli 8 gradi.

Come si spiega il cambio delle condizioni meteo

«La rimonta anticiclonica dalle Azzorre verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale porta ancora aria mite in quota per il pomeriggio odierno sul Piemonte, mentre una lieve intensificazione dei venti da ovest in quota favorisce progressive ampie schiarite tra oggi pomeriggio e domani sulla regione – spiega Arpa Piemonte -, salvo il veloce passaggio di un fronte nuvoloso sulle Alpi nella prossima serata. Venerdì un flusso umido orientale nei bassi strati riporterà nebbie e nubi basse in pianura, mentre nel fine settimana l’arrivo di una saccatura atlantica provocherà debole pioviggine tra Appennino e pianure sabato, seguita da deboli precipitazioni più estese nella giornata di domenica».