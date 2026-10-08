Temperature in calo e prima neve sulle piste del Monte Rosa

La prima neve è arrivata oggi, giovedì 8 ottobre, sulle montagne dell’alta Valsesia. Per esempio, l’altopiano di Cimalegna si è tinto di bianco nel corso del pomeriggio, con i primi rovesci nevosi che hanno interessato le quote più elevate del comprensorio del Monte Rosa, regalando un anticipo d’inverno sulle piste.

A segnalare il cambiamento è stato il Centro meteo Piemonte, che ha documentato le precipitazioni in corso sulle Alpi settentrionali. La neve ha iniziato a cadere oltre i 2600-2700 metri, ma il limite è destinato a scendere con il passare delle ore, accompagnato dall’ingresso di aria decisamente più fredda.

Aria polare e temperature in brusco calo

A confermare l’arrivo del fronte freddo è anche il meteorologo Andrea Vuolo. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali sulle zone alpine, con un progressivo peggioramento soprattutto dalla seconda parte del pomeriggio. I fenomeni potranno poi estendersi verso pianure e colline durante la serata.

L’elemento più evidente sarà però la diminuzione delle temperature. L’ingresso di aria fredda di origine polare-marittima dovrebbe infatti provocare un rapido abbassamento della quota neve, con possibilità di vedere i fiocchi scendere localmente anche sotto i 2000 metri sui settori alpini.

Temporali, vento e possibili grandinate

Il passaggio perturbato non porterà soltanto neve in montagna. Secondo le previsioni, alcuni temporali potranno risultare anche di forte intensità, soprattutto sui settori centro-occidentali e meridionali del Piemonte. Non vengono escluse raffiche di vento e locali grandinate durante le fasi più attive.

Per la Valsesia il cambiamento sarà comunque piuttosto rapido. La fase più instabile è concentrata soprattutto nelle ore tra il pomeriggio e la serata di oggi, mentre il maltempo non dovrebbe accompagnare a lungo il territorio, lasciando spazio già dalla giornata successiva a condizioni più tranquille.

Da domani torna il miglioramento

Da domani, venerdì 9 ottobre, è infatti previsto un miglioramento anche su Borgosesia, sulla bassa Valsesia e nelle zone circostanti. Le precipitazioni dovrebbero progressivamente lasciare spazio a schiarite, anche se le temperature resteranno più basse rispetto ai giorni precedenti dopo il passaggio dell’aria fredda.

Intanto, sulle quote del Monte Rosa, l’immagine delle piste nuovamente imbiancate segna simbolicamente il cambio di stagione. La montagna ha mostrato il suo primo volto invernale, anche se si tratta ancora di una fase iniziale e sarà necessario attendere le prossime settimane per capire come evolverà l’avvio della stagione fredda.

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