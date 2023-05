Valsesia meteo: previste forti precipitazioni per il fine settimana. Da domani, venerdì mattina 19 maggio, il minimo presente sul Golfo del Leone si approfondisce e si estende verso est, con correnti orientali via via

sempre più intense che insistono ancora sul settore occidentale del Piemonte con conseguenti precipitazioni diffuse e persistenti localmente forti.

Valsesia meteo: piogge nel fine settimana

A mettere in luce il quadro che coinvolgerà non solo il Piemonte ma anche la Valsesia è il bollettino meteo di Arpa Piemonte. Domani, venerdì 19 maggio, dal primo mattino diffuse e persistenti. Dal pomeriggio i fenomeni si intensificheranno. intensificazione. Sabato 20 maggio precipitazioni diffuse, persistenti e localmente molto forti sul settore occidentale, sparse deboli o al più moderate sulle zone centro-orientali. Pioggia anche domenica 21 maggio.

Le temperature

Le temperature saranno comprese tra una minima di 13 gradi e una massima di 17.