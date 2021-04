Weekend di maltempo: arriva (forse) la pioggia dopo due mesi. Attesi rovesci anche di moderata intensità tra domenica e lunedì.

Nuvoloso nella giornata di oggi, sabato 10 aprile, e poi pioggia intermittente domani e lunedì, con momenti anche di moderata intensità. Queste le previsioni meteo per il fine settimana. Previsioni da prendere un po’ con le molle, perché sulla pioggia in effetti non sono tutte univoche. Previsioni non belle, in ogni caso, ma va anche ricordato che la pioggia manca ormai da due mesi e gli effetti cominciano a farsi sentire, a partire dagli incendi boschivi così facili da innescare.

Temperature fredde ancora per giorni

Le temperature si mantengono intanto al di sotto della media. E sarà anche peggio nei primi giorni della settimana prossima, quando il ritorno del sole sarà accompagnato da una nuova corrente dal nord che riporterà le minime poco sopra lo zero.