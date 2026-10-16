Nei guai due uomini di Borgosesia: avevano mezzo chilo di marijuana

Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga nel pomeriggio dell’8 ottobre a Borgomanero. I carabinieri della tenenza cittadina hanno fermato un’auto in via Pertini con a bordo due uomini domiciliati a Borgosesia. Le verifiche hanno fatto emergere subito alcuni elementi sospetti, inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione delle persone e del veicolo sono stati trovati circa 8 grammi di marijuana e 615 euro in contanti. Il quarantenne italiano che si trovava a bordo, già noto alle forze dell’ordine, aveva con sé anche due coltelli a serramanico. Il secondo uomo è un 26enne di origine georgiana, incensurato.

I controlli si spostano nelle abitazioni

Quanto trovato durante il posto di controllo ha convinto i carabinieri a proseguire l’attività nelle case utilizzate dai due uomini. Le perquisizioni domiciliari hanno portato ad altri sequestri, facendo aumentare in maniera consistente il quantitativo complessivo di stupefacente recuperato nel corso dell’operazione.

Nell’abitazione del 26enne sarebbero stati rinvenuti altri 19 grammi di marijuana. Ben più consistente il materiale trovato nella disponibilità del quarantenne: 434 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, elementi sui quali si concentrano ora gli approfondimenti investigativi.

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Sequestrati droga, denaro e materiale

Complessivamente i militari hanno recuperato oltre 460 grammi di marijuana. Insieme allo stupefacente sono stati posti sotto sequestro anche i 615 euro in contanti, ritenuti potenzialmente collegati all’attività contestata, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento. Anche i due coltelli sono stati acquisiti dai carabinieri.

Il quantitativo trovato ha fatto scattare ulteriori verifiche sull’eventuale destinazione della sostanza e sulla possibilità che fosse destinata alla cessione a più persone. Gli investigatori stanno ricostruendo la possibile attività di spaccio, mentre tutto il materiale recuperato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un arresto e una denuncia

Al termine degli accertamenti il quarantenne è stato arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di Vercelli, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria. Per il 26enne è invece scattata la denuncia a piede libero, nell’ambito dello stesso procedimento relativo agli stupefacenti.

L’indagine nasce quindi da un controllo apparentemente ordinario effettuato nel centro di Borgomanero e si conclude, almeno in questa prima fase, con un importante sequestro. Entrambi gli uomini risultano domiciliati a Borgosesia, circostanza che collega direttamente l’operazione anche al territorio valsesiano.

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