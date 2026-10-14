Borgosesia, il Lingottino diventa la casa della solidarietà: nuovi spazi per Fondazione Valsesia

Accordo raggiunto tra il Comune di Borgosesia e la Provincia di Vercelli per il futuro dei locali del Lingottino. Gli spazi attualmente utilizzati da Piemonte Lavoro saranno destinati a Fondazione Valsesia, che potrà così disporre di una nuova sede per le proprie attività. La novità è stata annunciata dal sindaco Fabrizio Bonaccio durante l’ultima seduta del consiglio comunale, confermando un progetto già anticipato nei mesi scorsi.

L’intesa rappresenta una svolta per un immobile che la Provincia aveva inserito tra quelli destinati alla vendita. «Abbiamo concordato con la Provincia di assegnare gli spazi alla Fondazione Valsesia e quindi concedere a questo ente filantropico una sede dignitosa», ha spiegato Bonaccio. Il presidente della Provincia Davide Gilardino si è impegnato per consentire questa soluzione, promuovendo con i propri funzionari l’esclusione dell’immobile dal piano delle alienazioni, peraltro finora senza esito.

Il centro per l’impiego si trasferisce nell’ex ospedale

Il passaggio successivo riguarda il trasferimento degli uffici di Piemonte Lavoro, che lasceranno gli attuali locali del Lingottino. La nuova sede è già pronta negli spazi dell’ex ospedale di piazzale Lora, dove il Comune ha completato la sistemazione degli ambienti destinati ad accogliere il servizio. Il trasferimento permetterà di liberare i locali che saranno successivamente assegnati a Fondazione Valsesia.

«Abbiamo consegnato i locali nuovi del vecchio ospedale all’ingegnere Balestrazzi dell’Agenzia regionale per il lavoro», ha riferito il sindaco. Gli ambienti sono già arredati e restano da trasferire soltanto computer e documentazione cartacea. L’organizzazione del trasloco spetterà all’Agenzia regionale, che dovrà provvedere in tempi utili. Una volta completato il trasferimento, è prevista anche un’inaugurazione ufficiale della nuova sede.

La sala convegni torna a disposizione delle associazioni

L’accordo con la Provincia riguarda anche un altro spazio importante del Lingottino: la sala convegni, utilizzata negli anni da numerose realtà associative del territorio. La struttura sarà concessa in comodato gratuito al Comune di Borgosesia, che ne assumerà la gestione attraverso il proprio servizio staff. Una soluzione pensata per mantenere la sala a disposizione della comunità e delle iniziative pubbliche.

La sala dispone di una capienza di circa 90 persone e potrà continuare a rappresentare un punto di riferimento per incontri, conferenze e attività associative. L’amministrazione comunale predisporrà un regolamento per disciplinarne l’utilizzo. «Ringrazio il presidente Gilardino, sempre collaborativo con la nostra amministrazione comunale», ha sottolineato Bonaccio, evidenziando l’importanza dell’intesa raggiunta tra i due enti.

Pala Loro Piana, allo studio un progetto per ridurre i costi

Durante le comunicazioni al consiglio comunale, il sindaco ha affrontato anche la questione del Pala Loro Piana, una delle principali strutture sportive della città. Il palazzetto comporta una spesa di gestione di circa 85mila euro all’anno, una cifra significativa per le casse comunali. Da qui la decisione dell’amministrazione di valutare un intervento attraverso il Gse, il Gestore dei servizi energetici.

«Abbiamo deciso di provare a percorrere la strada con il Gse. Siamo in fase di progettazione», ha spiegato Bonaccio. L’obiettivo è completare il progetto entro la fine del 2026, per arrivare alla presentazione dell’esecutivo nei primi mesi del 2027. Un percorso ancora in fase di definizione, che potrebbe aprire nuove prospettive per la gestione economica ed energetica dell’impianto sportivo.

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