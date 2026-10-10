Un formicaio manda in tilt il quadro elettrico: quartiere al buio

Un’intera zona di Asti è rimasta senza illuminazione pubblica nei giorni scorsi a causa di un problema decisamente insolito. Nelle vie attorno a strada Fortino, un’estesa presenza di formiche ha compromesso l’impianto elettrico, costringendo i tecnici a un intervento urgente per individuare l’origine del blackout che aveva interessato numerosi punti luce.

Il disservizio ha coinvolto anche via Foscolo, via Cagliero, via Momigliano, via Ariosto e via Monsignor Marello. Una volta aperto il quadro, gli operatori hanno individuato il problema: gli insetti avevano danneggiato alcune apparecchiature interne, arrivando a compromettere anche il contatore che alimenta i lampioni della zona e interrompendo così la distribuzione dell’energia.

Ripristinata la luce, ma servirà un secondo trattamento

Dopo aver isolato il guasto, i tecnici hanno sostituito i componenti deteriorati e riportato in funzione l’impianto. Parallelamente è stata avviata la disinfestazione, con un primo intervento effettuato martedì 6 ottobre. L’illuminazione pubblica è tornata regolarmente in funzione, consentendo di ridurre i disagi segnalati dai residenti nelle ore precedenti.

Il problema, tuttavia, non può essere considerato definitivamente risolto. «L’intervento dovrà essere ripetuto tra circa quindici giorni per garantire una risoluzione definitiva», hanno spiegato i tecnici impegnati nelle verifiche. Fino al completamento del secondo trattamento non viene quindi esclusa la possibilità che possano verificarsi nuovi malfunzionamenti temporanei.

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Controlli continui e segnalazioni dei cittadini

Il gestore della rete continuerà a tenere sotto osservazione gli impianti interessati, in modo da intervenire rapidamente qualora si presentassero altri problemi. La zona resterà monitorata nelle prossime settimane, soprattutto nel periodo che separa il primo trattamento dalla nuova operazione di disinfestazione programmata per eliminare completamente la colonia di insetti.

Anche i cittadini possono contribuire segnalando eventuali lampioni spenti o anomalie improvvise. Le segnalazioni permetteranno di individuare più rapidamente eventuali nuovi guasti e verificare il corretto funzionamento della rete.

Foto redazione

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