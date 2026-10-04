Cellio con Breia ritrova il medico di base: «Punto di riferimento per il paese»

Ormai da un mese il dottor Andrea Pradella presta servizio come medico di medicina generale a Cellio con Breia. L’ambulatorio si trova in piazza Durio, nell’ex edificio delle scuole, e riceve i pazienti il giovedì dalle 14 alle 16. Il paese torna così ad avere un riferimento sanitario sul territorio (anche se solo un giorno alla settimana) dopo il trasferimento del dottor Francesco Gareri, che aveva lasciato il servizio durante l’estate.

Pradella è medico dal 2021 e ha conseguito il diploma in medicina generale nel 2025. Il suo arrivo riguarda i cittadini che lo hanno come medico di riferimento e restituisce al paese la possibilità di rivolgersi a un professionista presente in sede. L’ambulatorio è nell’edificio delle vecchie scuole: dal cancello, l’ingresso indicato dal medico è la prima porta a sinistra, raggiungibile anche tramite rampe per carrozzine.

Le difficoltà dopo il trasferimento

La partenza del dottor Gareri aveva suscitato preoccupazione tra gli abitanti, in particolare tra le persone anziane e chi ha difficoltà a spostarsi verso altri ambulatori. «Un paese senza medico, soprattutto per quegli abitanti non più tanto giovani, è un grande problema», osserva il sindaco Daniele Todaro. Poter contare su un medico vicino a casa rappresentava, per molti, una sicurezza nella vita quotidiana.

Secondo il sindaco, le lamentele arrivate dopo la notizia del trasferimento erano comprensibili. «Non tutti gli abitanti, soprattutto quelli non più giovani, hanno la possibilità di raggiungere gli ambulatori distrettuali», spiega Todaro, richiamando anche le difficoltà che alcuni incontrano con le prenotazioni online. L’avvio dell’attività di Pradella ha rassicurato i residenti dopo il periodo senza un medico in paese.

Un servizio vicino ai cittadini

Il ritorno dell’ambulatorio è significativo anche per le famiglie e per chi vive nelle frazioni del comune. Avere un riferimento in paese riduce la necessità di spostarsi per raggiungere uno studio medico, un aspetto sentito soprattutto dalle persone con minore autonomia. «Per Cellio con Breia l’arrivo del dottor Pradella costituisce una novità attesa e significativa», sottolinea il sindaco.

Todaro definisce la presenza del medico «un servizio concreto che contribuisce a mantenere viva e accessibile la sanità di prossimità». L’orario indicato per l’ambulatorio di Cellio con Breia è il giovedì dalle 14 alle 16; il medico segnala che gli studi restano chiusi nei giorni festivi e in gran parte dei prefestivi. Per eventuali variazioni è possibile consultare le informazioni pubblicate sul suo profilo professionale.

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