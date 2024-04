Davanti a casa moto come fossero al Mugello. La protesta a Valduggia. La testimonianza di un cittadino che abita a pochi metri dalla provinciale per il Cusio.

«La Cremosina non è il Mugello: è ora di far qualcosa per convincere finalmente i motociclisti a moderare la velocità». È questo lo sfogo di Paolo Spreafico, che a Valduggia vive proprio a pochi metri della strada provinciale che collega la Valsesia al Cusio. E che lo scorso fine settimana è tornato ad assistere alle solite scene “da brivido” che nella stagione calda sono continue, specie nei fine settimana.

«A chi non piace fare un bel giro in moto? – sottolinea Paolo -. Il problema è che c’è gente che non rispetta i limiti di velocità e forse si crede un pilota in pista, creando pericolo ad altri».

Se ne vanno anche i ciclisti

Da tempo la circolazione a folli velocità sulla Cremosina è al vaglio di diversi enti. I controlli sulla strada che collega Valduggia a Pogno sono stati aumentati, eppure c’è ancora chi ha il brutto vizio di “dare gas” e sfrecciare. Tra l’altro, sono stati numerosi anche gli incidenti, alcuni dei quali sono costati la vita anche ad alcuni motociclisti.

«Viaggiare sulla Cremosina è molto pericoloso al punto che i ciclisti di domenica sembra proprio che non vadano più per paura di essere investiti – evidenzia Spreafico -. A Valduggia sulla circonvallazione si sta verificando una situazione simile e bisogna intervenire al più presto».

“Non aspettiamo la tragedia”

Il punto è che chi non procede con cautela può diventare un pericolo per tutti. «Io vivo in via Gabuzio, a ridosso della provinciale, e vicino ci sono altre abitazioni. Pensiamo solo un attimo se qualcuno dovesse uscire in strada e nel frattempo passano i motociclisti ad alta velocità. Oppure immaginiamo se qualche ragazzino con la bici venisse travolto dai campioni in moto: che si fa? Non possiamo attendere che scappi il morto per far qualcosa…»

Paolo ha sollevato la questione anche sui social e numerosi sono stati gli interventi degli utenti. «Addirittura c’è chi ha proposto una sorta di zona a traffico limitato ad hoc per i motociclisti, in maniera tale che non possano transitare in certi momenti della settimana su alcuni tratti. Credo che semplicemente si potrebbe mettere un rilevatore di velocità che ricordi agli motociclisti di rispettare i limiti».

In arrivo telecamere

Che la questione sia da prendere in considerazione è evidente. Le soluzioni al problema potrebbero essere davvero molte, alcune applicabili nel giro di poco tempo, altre forse più complicate.

In ogni caso, proprio di recente si è avuto il via libera per collocare un tutor che rileva la velocità media: sarà attivata una prima telecamera all’altezza del piazzale dell’ex stabilimento Ragno, e una seconda vicino all’incrocio per la strada che conduce a Zuccaro e Rastiglione.

