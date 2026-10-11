Borgosesia, è ora di rialzarsi: a Millesimo per ritrovare il sorriso e i gol

Il Borgosesia vuole tornare a fare punti e si prepara alla trasferta sul campo del Millesimo, valida per la settima giornata di campionato. I granata sono chiamati a reagire dopo la sconfitta casalinga contro il Sestri Levante, che ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi. Una battuta d’arresto difficile da digerire, soprattutto per quanto mostrato dalla formazione valsesiana sul terreno di gioco.

Contro i liguri, infatti, la squadra allenata da Thomas Forzatti aveva disputato un’ottima prima frazione, costruendo occasioni e colpendo anche un legno con Piraccini. Ma nella ripresa è arrivata la rete decisiva di Jebbar, che ha condannato i padroni di casa. Una sconfitta che lascia parecchio amaro in bocca, soprattutto per le opportunità non concretizzate dai granata.

Forzatti: «Dobbiamo ripartire dalla prestazione»

Il tecnico valsesiano ha cercato di individuare gli aspetti positivi nonostante il risultato negativo. «Spiace per la sconfitta – ha commentato mister Thomas Forzatti –, i ragazzi hanno espresso un ottimo gioco ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo ripartire da questa prestazione». La qualità del gioco non è mancata, ma adesso il Borgosesia deve trovare maggiore efficacia negli ultimi metri per trasformare le buone prestazioni in punti.

I numeri evidenziano proprio le difficoltà in fase offensiva. Dopo sei giornate, il Borgosesia ha raccolto sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Appena cinque le reti realizzate, contro le sette incassate, un bilancio che racconta una squadra capace di restare in partita, ma ancora poco incisiva davanti alla porta avversaria. A Millesimo servirà soprattutto maggiore concretezza.

Il Millesimo è un avversario da non sottovalutare

La trasferta in Liguria non si annuncia semplice. Il Millesimo occupa l’ottava posizione con nove punti e rappresenta un ostacolo insidioso soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico. La formazione allenata da mister Macchia arriva però dalla sconfitta per 2-0 contro l’Asti e cercherà a sua volta di tornare a muovere la classifica, rendendo la sfida particolarmente importante per entrambe le squadre.

Per quanto riguarda i padroni di casa, una possibile formazione potrebbe comprendere Sciascia, Totaro, Lazzaretti, Villar, Gualtieri, Insolito, Reali, Gabelli, Piacenza, Nenci e Cappelari. Il Borgosesia dovrà affrontare una squadra desiderosa di riscatto, cercando di imporre il proprio gioco senza concedere quelle occasioni che nelle ultime partite sono costate punti preziosi.

Dubbi di formazione e possibili novità tattiche

In casa granata rimangono da valutare le condizioni di Daniello, mentre lo staff tecnico sta studiando le soluzioni migliori per affrontare l’impegno. Forzatti potrebbe confermare il modulo oppure cambiare assetto tattico, scegliendo tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Due sistemi che permetterebbero di interpretare la partita in maniera differente, soprattutto nella gestione della fase offensiva.

La priorità resta comunque quella di recuperare brillantezza sotto porta. Il Borgosesia ha dimostrato di poter costruire occasioni, ma ora deve ritrovare il gol per risalire la classifica. La trasferta contro il Millesimo rappresenta dunque un banco di prova importante, sia per la capacità di reagire alla sconfitta sia per verificare i progressi di una squadra ancora alla ricerca della continuità.

Alessandria davanti a tutti, Biellese all’inseguimento

Nelle prime posizioni della classifica continua a comandare l’Alessandria, salita a quota 15 punti. Alle sue spalle la Biellese resta in piena corsa, distante appena una lunghezza, forte anche di una delle migliori organizzazioni difensive del campionato. La formazione allenata da mister Prima ha infatti incassato soltanto cinque reti in sette giornate, confermandosi tra le principali protagoniste di questo avvio di stagione.

Nella parte bassa della graduatoria, invece, il Celle Varazze è ancora fermo a zero punti, mentre il Bra ne ha raccolti soltanto due. Poco più avanti Valenzana Mado, Borgosesia, Sestri Levante e Fezzanese sono racchiuse in tre punti, una situazione che rende particolarmente importante ogni risultato. Per i granata, quindi, la sfida di Millesimo potrebbe rappresentare un’occasione preziosa per guadagnare terreno.

Il programma della settima giornata

La settima giornata propone diversi confronti interessanti, a partire dagli impegni delle prime due della classe. L’Alessandria ospiterà la Fezzanese, mentre la Biellese giocherà a Imperia, con l’obiettivo di mantenere aperta la lotta al vertice. Il Borgosesia sarà invece impegnato sul terreno del Millesimo, in un confronto che mette in palio punti importanti per la zona centrale della classifica.

Le altre partite in programma sono Gozzano-Ligorna, Bra-Saluzzo, Asti-Lascaris, Sestri Levante-Celle Varazze, Chisola-Derthona e Valenzana Mado-Sanremese. Per i granata l’obiettivo è tornare dalla Liguria con un risultato positivo, cancellando l’amarezza dell’ultima sconfitta e ritrovando quella fiducia indispensabile per affrontare il prosieguo del campionato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati