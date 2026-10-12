Schianto mortale a Castellamonte: muore motociclista, automobilista arrestato

Un motociclista di 50 anni è morto nel pomeriggio di sabato 10 ottobre a Castellamonte, lungo la strada provinciale per Castelnuovo Nigra. La vittima è Massimo Arcuri, residente a Torino. L’uomo viaggiava in sella alla propria moto quando si è verificato il violento impatto con una Ford Fiesta nei pressi del ristorante L’Oriente.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118 con ambulanze ed elisoccorso. Arcuri era stato sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il cinquantenne non è stato possibile fare nulla e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

L’ipotesi di una mancata precedenza

La dinamica precisa resta al centro degli accertamenti dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta potrebbe essersi immessa sulla provinciale da un accesso vicino al ristorante proprio mentre sopraggiungeva la motocicletta. Tra le ipotesi viene quindi valutata una mancata precedenza, ma saranno i rilievi a chiarire ogni responsabilità.

Gli occupanti dell’automobile non hanno riportato ferite. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti previsti e il test avrebbe rilevato 1,08 grammi per litro, valore superiore al limite consentito per la guida. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di omicidio stradale e, su disposizione della procura di Ivrea, trasferito in carcere.

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Moto e automobile poste sotto sequestro

I carabinieri hanno lavorato a lungo sul luogo dello schianto per raccogliere misurazioni, tracce e altri elementi utili alla ricostruzione. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e potranno essere sottoposti ad accertamenti tecnici nell’ambito dell’indagine aperta dopo la morte del motociclista.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la strada provinciale è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Gli investigatori dovranno ora stabilire con esattezza la posizione e i movimenti dei due mezzi nei secondi precedenti all’urto, verificando anche tutti gli elementi emersi dalle prime testimonianze.

Disposta l’autopsia sul corpo di Massimo Arcuri

La salma di Massimo Arcuri è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Ivrea. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che servirà a definire con precisione le conseguenze riportate nell’impatto. La tragedia è costata la vita al cinquantenne torinese in pochi istanti.

Gli approfondimenti proseguiranno anche sul fronte giudiziario nei confronti dell’automobilista. Saranno gli esiti dei rilievi, degli esami e delle verifiche tecniche a permettere di ricostruire completamente l’accaduto. L’inchiesta dovrà chiarire ogni aspetto dello schianto avvenuto sulla provinciale di Castellamonte. Lo riporta Prima il Canavese.

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