Auto fuori strada a Pragelato, muore Alice a 17 anni: gravissimo un altro giovane

Una ragazza di 17 anni è morta e altri quattro giovani sono rimasti feriti questa mattina, domenica 11 ottobre, in un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla strada provinciale 23 del colle di Sestriere, vicino alla borgata Duc di Pragelato. La vittima è Alice Moriena, di San Secondo di Pinerolo, che viaggiava con gli amici su una Fiat Punto.

L’auto, per ragioni che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, è uscita dalla carreggiata durante il viaggio di ritorno verso casa. La vettura ha abbattuto la colonnina di un autovelox e ha poi proseguito la propria corsa oltre il guard rail. I cinque occupanti avevano trascorso la serata e la notte in discoteca.

I soccorritori hanno tentato a lungo di salvarla

Le condizioni di Alice sono apparse subito disperate. Il medico del 118 ha praticato a lungo le manovre di rianimazione direttamente sulla strada, prima del trasferimento all’ospedale di Pinerolo. Ogni tentativo di salvarle la vita è risultato purtroppo inutile e la ragazza è morta a causa delle gravissime conseguenze dell’incidente.

Tra gli altri quattro giovani che si trovavano sulla Punto, un ragazzo di 27 anni ha riportato le conseguenze più serie. È ricoverato in condizioni giudicate gravissime, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti in maniera meno preoccupante. Per loro sono scattati gli accertamenti e le cure nelle strutture sanitarie.

Alice attiva nel gruppo giovani della parrocchia

La notizia ha raggiunto rapidamente San Secondo di Pinerolo e la parrocchia di San Lazzaro a Pinerolo, frequentata dalla diciassettenne. Alice faceva parte del gruppo giovanile parrocchiale e proprio oggi avrebbe dovuto partecipare, insieme ad alcuni degli amici rimasti feriti, alle iniziative organizzate per la festa della comunità.

Durante la messa è stato comunicato quanto accaduto e il parroco don Rafael ha ricordato la giovane davanti ai fedeli: «Oggi è una giornata segnata dal dolore». La festa prevista per la giornata è stata annullata in segno di lutto, mentre la comunità si è stretta attorno alla famiglia e agli amici di Alice.

Indagini sulla dinamica, attivato il supporto psicologico

A ricostruire i momenti che hanno preceduto l’uscita di strada saranno i carabinieri di Perrero, intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi. Restano da stabilire le cause della perdita di controllo della Punto, così come la precisa sequenza con cui il veicolo ha lasciato la provinciale e ha superato le protezioni laterali.

All’ospedale di Pinerolo è arrivato anche don Davide, sacerdote della parrocchia di San Lazzaro, per stare vicino ai familiari dei ragazzi coinvolti. L’Asl ha inoltre attivato un servizio di sostegno psicologico per i giovani feriti, chiamati ad affrontare insieme alle loro famiglie le conseguenze di una notte terminata in tragedia.

Foto redazione

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