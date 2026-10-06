Dimentica le chiavi, precipita dal quarto piano mentre tenta di rientrare in casa

Un uomo di 30 anni è morto nella mattinata di ieri, lunedì 5 ottobre, a Torino dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio in via Nicola Fabrizi. Il giovane, di origini nordafricane, si trovava davanti alla propria abitazione e non riusciva a entrare. La caduta si è conclusa nel cortile interno del condominio, senza lasciargli scampo.

In quel momento nell’appartamento non c’era nessuno. Il fratello minore della vittima era a scuola, mentre la madre era uscita per alcune commissioni. Il trentenne ha provato a suonare il citofono, ma senza ottenere risposta. Era rimasto fuori casa senza avere con sé le chiavi e avrebbe quindi cercato un altro modo per entrare.

L’ipotesi dell’arrampicata verso il balcone

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia, il giovane ha tentato di raggiungere l’abitazione passando dall’esterno del palazzo. L’ipotesi ritenuta al momento più probabile è che abbia cercato di arrampicarsi fino al balcone per riuscire a rientrare nell’appartamento.

Durante il tentativo qualcosa è però andato storto. L’uomo ha perso la presa ed è precipitato per diversi metri, finendo nel cortile sottostante. La caduta dal quarto piano gli è stata fatale e per il trentenne non c’è stato nulla da fare.

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La polizia ricostruisce gli ultimi minuti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno subito avviato gli accertamenti necessari per chiarire con precisione quanto accaduto. Le indagini puntano a ricostruire gli ultimi movimenti del giovane e a verificare ogni elemento utile sulla dinamica.

Al momento gli elementi raccolti fanno ritenere che si sia trattato di una tragica caduta durante il tentativo di entrare in casa. Non risultano indicazioni che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone, mentre proseguono gli approfondimenti degli investigatori.

Foto d’archivio

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