Furto al Vicolungo Outlet, fuga tra i negozi: due arresti e due denunce

Un furto è stato scoperto nel tardo pomeriggio di martedì 29 settembre al centro commerciale Vicolungo The Style Outlet, dove intorno alle 17 sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Novara. La segnalazione indicava un furto ancora in corso e ha fatto scattare l’immediato intervento delle pattuglie presenti nella zona.

Sul posto sono arrivati i militari delle Stazioni di Biandrate, Cameriano di Casalino e della Sezione radiomobile. Nei pressi di un negozio di abbigliamento i carabinieri hanno individuato quattro persone sospette, che alla vista delle pattuglie hanno cercato di allontanarsi rapidamente per sottrarsi al controllo.

Il tentativo di fuga e il fermo

Il gruppo ha tentato di fuggire a piedi tra gli spazi del centro commerciale, ma il tentativo è durato poco. Dopo un breve inseguimento i quattro sono stati bloccati dai militari e sottoposti agli accertamenti del caso. Si tratta di tre uomini e una donna, di età compresa tra i 22 e i 28 anni.

Tutti e quattro, residenti in provincia di Torino, risultavano già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Dopo il fermo, le pattuglie hanno controllato anche l’automobile utilizzata dal gruppo, proseguendo gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di merce rubata.

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Scarpe sportive trovate nell’auto

Durante la perquisizione della vettura i carabinieri hanno rinvenuto diverse paia di calzature sportive. Il valore complessivo della merce era di circa 335 euro. Dagli immediati accertamenti è emerso che le scarpe erano state sottratte poco prima da un altro esercizio commerciale presente all’interno dell’outlet.

La refurtiva è stata quindi sottoposta al riconoscimento da parte dell’avente diritto e la merce recuperata è stata restituita al negozio. Gli accertamenti hanno così consentito di ricostruire in tempi rapidi quanto avvenuto poco prima all’interno del centro commerciale.

Due arresti e due denunce

Al termine delle operazioni, e d’intesa con l’autorità giudiziaria informata dei fatti, due uomini di 27 e 24 anni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Per loro sono quindi scattate le procedure previste dopo il fermo effettuato dai carabinieri.

Gli altri due componenti del gruppo, una donna di 22 anni e un uomo di 28 anni, sono stati invece denunciati in stato di libertà per lo stesso reato. L’intervento si è concluso con il recupero dell’intera refurtiva e con i provvedimenti adottati nei confronti dei quattro fermati.

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